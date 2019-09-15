كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 سبتمبر 2019 01:43 مساءً - أضيفي إلى إطلالتك لمسة فاخرة ومعاصرة من خلال اختيار عقود الماس الناعمة تتميز بالرقة والنعومة؛ لتزيني بها عنقك في السهرات والمناسبات. فعقود الماس من واجبها أن تلفت النظر إلى مدى ذوقك الرفيع في اختيار المجوهرات الراقية ومدى اهتمامك في تدليل نفسك.

عقود الماس ناعمة من بياجيه لإطلالة فاخرة



وقد عمدت الكثير من دور المجوهرات العالمية إلى ابتكار تصاميم مميزة من عقود الماس الفاخرة ذات التصاميم الناعمة والعصرية والمفعمة بالأنوثة، عاملةً على توفير الفرادة والرقي إلى إطلالة المرأة الساعية إلى التميز.

فإذا كنت تلك المرأة، فلا تترددي في إلقاء نظرة على المجموعة الساحرة التي نضعها اليوم بين يديك من عقود الماس الناعمة لتنتقي منها الأقرب إلى أسلوبك وشخصيتك وأكثر ما يناسب عنقك.

موديلات عقود الماس بتصاميم ناعمة

عقود الماس ناعمة من بوشرون Boucheron

عقود الماس من بوشرون Boucheron



تتميز قلادة Serpent Bohème من بوشرون Boucheron بتصميم أنيق مثالي للمناسبات الخاصة. هي مجهزة بسلسلة ملفوفة ومتداخلة مع رأس الثعبان الذي يشبه خلية النحل.. تم تصميمها من الذهب الأبيض وهي مرصعة بالماس البراق.

سوف تبرزين فخامة هذا العقد إذا ما نسّقته مع فستان بياقة على شكل V.

عقود الماس ناعمة من شوبارد Chopard

عقود الماس من شوبارد Chopard



تم ابتكار هذا العقد الفاخر من شوبارد Chopard من الذهب الأبيض البراق وترصيعه بالألماس المميز. يتميز بتصميم أنثوي أخاذ يلفت الأنظار، وهو سيكون رائعاً إذا ما اعتمدته مع أزياء تبرزه وتسلّط الضوء عليه.

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عقود الماس ناعمة من أنيتا كو Anita Ko

عقود الماس من أنيتا كو Anita Ko



لفتنا عقد ألماس «تشوكر» Atlas من علامة أنيتا كو Anita Ko التي لطالما عشقت إضفاء لمسة عصرية على قطع مجموهراتها المرصعة بالماس.

هذا العقد مصمم من الذهب الأبيض ومرصّع بحبات الألماس الساحرة، وسيبدو مميزاً مع أي تصميم من الملابس.

عقود الماس ناعمة من ميسيكا Messika

عقود الماس من ميسيكا Messika



من مجموعة Gatsby لعلامة ميسيكا Messika اختاري هذا العقد الرائع والفريد من نوعه من الذهب الأبيض والماس. فهو ذو تصميم كلاسيكي أنيق وراقٍ.

نسقسع مع ياقة بنفس شكله لإبراز جمالية طوله.