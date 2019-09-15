ملابس سفر من وحي بثينة الرئيسي

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 سبتمبر 2019 01:43 مساءً - أناقتنا أثناء السفر ضرورية جدًّا، لكن أيضًا علينا دائمًا أن نعتمد التنسيقات ذات الطابع المريح، ولا سيّما حين تكون مدة السفر طويلة، وهنالك أنواع معنية من الملابس، علينا اعتمادها ولا سيّما للسفر في الطائرة، حيث يفضل أن تكون الملابس مصنوعة من الأقمشة القطنية وبقصات واسعة، كما يفضل أيضًا الابتعاد عن الأحذية الضيقة والكعب العالي، وقد لاحظنا أنّ بثينة الرئيسي تحقق جميع هذه الشروط أثناء السفر، إضافة إلى أنها تحافظ على عصريتها وأناقتها، ولهذا فقد جمعنا لكِ بالصور اليوم، أبرز اطلالاتها في المطار لتستوحي منها بعض الأفكار.
تنسيق عصري اعتمدته بثينة الرئيسي في المطار
مؤخرًا شاهدنا بثينة الرئيسي في المطار، في اطلالة عصرية ذات طابع كاجوال ومريح، اختارت فيها بنطلونًا مطاطيًّا من القطن، نسقت معه تيشرت بقصة واسعة وجاكيت جينز من بالنسياغا Balenciaga، وأكملت اللوك بحذاء رياضي ذي تصميم لافت من أوف وايت Off White، أما حقائب السفر فقد اختارتها من دار لويس فويتون Louis Vuitton.
لوك رياضي اعتمدته بثينة الرئيسي خلال السفر
الأزياء الرياضية المريحة أفضل خياراتنا أثناء السفر، وبثينة الرئيسي دائمًا ما تعتمد هذه الملابس أثناء رحلاتها، مثل هذا اللوك الذي اختارت فيه بنطلونًا رياضيًّا باللونين الأسود والأبيض، نسقت معه سويتشرت قطنية واسعة ومريحة من غوتشي Gucci وحذاءً رياضيًّا عمليًّا.
بثينة الرئيسي في اطلالة أنيقة في الطائرة
في الطائرة شاهدنا بثينة الرئيسي وقد اعتمدت لوك جمع بين الأناقة والعصرية والراحة، حيث نسقت تنورة ميدي واسعة باللون الأسود مع سويتر باللون الرمادي، ومن فوقها جاكيت جينز بتصميم شبابي، وأكملت الاطلالة بحذاء رياضي أبيض، وشنطة يد أنيقة من الجلد من هرمس Hermes.
ملابس السفر والمطار استوحيها من بثينة الرئيسي لتحصلي على اطلالات تجمع بين الأناقة والعملية.
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