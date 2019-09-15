ميغان ماركل في ملابس من تصميمها!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 سبتمبر 2019 01:43 مساءً - من المعروف عن الأميرات والملكات، قيامهنّ دائمًا بالأعمال الخيرية التي تساعد المجتمع، وتسلط الضوء على بعض المشاكل، وميغان ماركل Meghan Markle دوقة ساسكس وزوجة الأمير هاري Prince Harry من أكثر النساء العاشقات للأعمال الخيرية ومساعدة الناس، ولا سيّما النساء، وقد عبّرت في أكثر من مرة عن أنها تحاول أن تعزز دور المرأة في مختلف مجالات الحياة، ومنذ شهر يناير الماضي ترأست ميغان Meghan جمعية تُعنى بهذا الموضوع، ومؤخرًا قررت أن تقدم مجموعة أزياء ساهمت في تصميمها للنساء العاملات، لتشجيعهنّ على العمل، بعد أن لاحظت أنّ أغلب الملابس التي تصل كتبرعات، تكون غير مناسبة من ناحية المقاس أو التصميم، وطبعًا المجموعة ستكون متوافرة للجميع، وكل قطعة تباع منها يعود الربح منها للمؤسسة الخيرية، وفي هذه المناسبة أقامت الدوقة حفلًا لاطلاق المجموعة، وقد تألقت هي بأحد التصميمات منها، وإليكِ التفاصيل.



ميغان ماركل أنيقة في اطلالة كلاسيكية من مجموعتها

ميغان ماركل ترتدي قميص أبيض وبنطلون قماشي من المجموعة التي أطلقتها





بعد غياب عن المناسبات والأضواء بسبب الحمل والولادة، شاهدنا ميغان ماركل Meghan Markle في حفل اطلاق مجموعة الأزياء الخاصة بالعمل لمؤسسة Smart Works وقد تألقت في تصميم من المجموعة كان عبارة عن قميص أبيض كلاسيكي، مع بنطلون قماشي أنيق باللون الأسود، زينت خصره بحزام رفيع من الجلد باللون البني، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ بني.





مجموعة خاصة للعمل تطلقها ميغان ماركل

المجموعة التي أطلقتها ميغان ماركل والخاصة بالنساء العاملات



كما ذكرنا فقد تعاونت ميغان ماركل Meghan Markle مع مصممة الأزياء ميشا نونو Misha Nonoo والعلامة التجارية الضخمة ماركس أند سبنسر Marks&Spencer لاطلاق مجموعة أزياء خاصة للعمل، يعود ريع مبيعاتها للجمعية الخيرية الداعمة للنساء، وقد ضمت هذه المجموعة بنطلونًا قماشيًّا أسود، وقميصًا أبيض كلاسيكيًّا، وفستان ميدي أنيقًا، وبليزر وحقيبة كبيرة من الجلد، والجدير بالذكر أنّ المجموعة تم بيعها بالكامل خلال مدة زمنية قياسية.



شاهدي أناقة ميغان ماركل Meghan Markle في ملابس من تصميمها.