للمرأة الأنيقة.. لا تتخلي عن البدلات الرسمية!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 سبتمبر 2019 01:43 مساءً - تحتاج كلّ سيدة منّا إلى الكثير من القطع والأزياء التي تتطلب وقتاً طويلاً لاختيارها. وبالطبع هذ الأمر يعود إلى رغبتنا جميعنا بالظهور بأجمل إطلالة خاصة في المناسبات الرسمية او في الخروجات مع الأصدقاء والسهرات المسائية.

لكن ما يجب أن تعلمنه عزيزاتي ان الإطلالات الرسمية توازي في أهميتها مختلف الإطلالات الأخرى، خاصة وأنها تُظهر صورة عن أناقتكن وخياراتكن للأزياء.

وعلى هذا الأساس تزينت عروض أزياء خريف 2019 بالبدلات الرسمية المستوحاة من الأزياء الذكورية، التي ننصحك بأن تختاريها لإطلالاتك في العمل.



للمرأة التي تحبّ الظهور بإطلالة كلاسيكية ننصحك بتجربة البدلات الرسمية التي قدمتها دار Balenciaga والتي جاءت بتصاميم تقليدية، سواء في السترة أو السروال.

بدلة رسمية تقليدية من Balenciaga





أما السيدات اللواتي لا يفضلن الكلاسيكية المطلقة، فننصحكن باختيار البدلات التي قدمها Alexander McQueen والتي تميزت بألوانها المتداخلة وبقصاتها الغريبة، كإحدى البدلات باللونين الأحمر والأسود والتي تزينت بحزام معدني.

بدلة بتصميم جذاب من Alexander McQueen





بدلات دار Chanel جاءت بتصميم فريد ومميز يناسب ذوات الشخصية المجنونة واللواتي يرغبن بترك بصمة حتى في مكان العمل. ننصحك بتجربة إحدى البدلات التي جاءت باللون الأبيض بشكل كامل، والتي بالتأكيد ستمنحك إطلالة جذابة.

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بدلة باللون الأبيض من Chanel



واذا كنت تبحثين عن التميّز في خياراتك، فننصحك بتجربة إحدى بدلات Marc Jacobs التي جاءت بإضافات جعلتها متميزة عن غيرها، مثل التطريز والستر المزينة بالريش اللامع

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أزياء الخريف...اختاري الأبيض والأسود في إطلالاتك