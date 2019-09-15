للرجل الضخم.. استوحِ أزياءَك من جان يامان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 سبتمبر 2019 01:43 مساءً - الكثير من الرجال الذين يتَّسمون بالبنية الضخمة، يواجهون صعوبة واضحة في اختيار أزياء تناسبهم وتتماشى مع الموضة والأناقة، لذلك استوحينا لكَ -عزيزي الرجل- أزياءً عدة من الممثل التركي الشهير جان يامان؛ لتتمتع باطلالة أنيقة وجذابة تناسب قوامك وبِنْيَتك الضخمة، حيث تميَّز جان باختيار الأزياء المناسبة والألوان المتناغمة التي تُظهره دائمًا في أبهى اطلالة.

استوحِ أزياءَك من جان يامان



فضَّل جان يامان اللونين الزيتي والأزرق الجينز بشكلٍ عام في اطلالاته بالجاكيتات والقمصان، واختار اللونين الأبيض والأسود في التيشيرتات عامةً، ونسَّق أزياءً عدة تناسب الصيف؛ منها شورت بني أو بنطال جينز أزرق أو أسود، مع قميص أبيض أو كحلي، وتيشيرت أبيض أو أسود.

استوحِ أزياءَك من جان يامان



وعن البدل الرسمية، فقد اختار الأسود بأشكاله المختلفة؛ حيث تنوَّع بين الكلاسيكي والأكثر عصريةً، أو الرمادي والأبيض. ولاطلالة خريفية ظهر بجاكيتات الجينز المتنوعة مع القمصان البيضاء أو السوداء التي تتمتع برسمات، أو قمصان الجينز الكحلية أو الزيتية.

استوحِ أزياءَك من جان يامان



وللشتاء اختار المَعَاطِف الطويلة الملونة بألوان داكنة، والمعاطف المصنوعة من الجلد مع البنطلونات السوداء، والقمصان الداكنة التي تنحصر بين الزيتي والرمادي، والأسود أو الأبيض، لاطلالة مختلفة، وارتدى الأحذية الرياضية الداكنة والضخمة والبيضاء.

استوحِ أزياءَك من جان يامان



وبرز جان خلال الفترة الأخيرة بالاكسسوارات المتنوعة، من خلال آخر أعماله؛ فأطلَّ بالخواتم الفضية التي تميل للضخامة، والأساور الفضية أو السوداء أو البُنّية، والسلاسل العصرية المتنوعة التي تغيِّر مجرى الأزياء بشكلٍ كامل، إضافة إلى النظارات السوداء أو الصفراء والبنية، حيث لم تَعُد الاكسسوارات الرجالية مجرد عناصر مكمِّلة لاطلالته، بل أصبحت من أهم العناصر التي اعتمد عليها في أناقته.

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