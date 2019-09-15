من أسبوع الموضة في نيويورك: مجموعة توم فورد لربيع 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 سبتمبر 2019 01:43 مساءً - ضمن أسبوع الموضة في نيويورك، الذي يستمر حتى 11 سبتمبر/أيلول الجاري، قدم توم فورد Tom Ford مجموعته لربيع 2020

Tom Ford لربيع 2020

اختار توم فورد محطة الميترو القديمة وسط نيويورك مكانًا لعرض تشكيلته، التي تميزت بالبساطة والأناقة في آن، حيث كانت الألوان الأحادية طاغية.

Tom Ford لربيع 2020



وكان للجامبسوت الفضفاض بالألوان المتعددة، حضور قوي، إضافة إلى التنورة الطويلة مع التوب والبدلات.

Tom Ford لربيع 2020



جمعنا لكم بعض التصميمات من مجموعة توم فورد Tom Ford لربيع 2020، شاهدوا الصور.

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