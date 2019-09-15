من أسبوع الموضة في نيويورك: مجموعة توم فورد لربيع 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 سبتمبر 2019 01:43 مساءً - ضمن أسبوع الموضة في نيويورك، الذي يستمر حتى 11 سبتمبر/أيلول الجاري، قدم توم فورد Tom Ford مجموعته لربيع 2020
اختار توم فورد محطة الميترو القديمة وسط نيويورك مكانًا لعرض تشكيلته، التي تميزت بالبساطة والأناقة في آن، حيث كانت الألوان الأحادية طاغية.
وكان للجامبسوت الفضفاض بالألوان المتعددة، حضور قوي، إضافة إلى التنورة الطويلة مع التوب والبدلات.
جمعنا لكم بعض التصميمات من مجموعة توم فورد Tom Ford لربيع 2020، شاهدوا الصور.
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