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من أسبوع الموضة في نيويورك: مجموعة توم فورد لربيع 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 سبتمبر 2019 01:43 مساءً - ضمن أسبوع الموضة في نيويورك، الذي يستمر حتى 11 سبتمبر/أيلول الجاري، قدم توم فورد Tom Ford مجموعته لربيع 2020

  Tom Ford  لربيع 2020

اختار توم فورد محطة الميترو القديمة وسط نيويورك مكانًا لعرض تشكيلته، التي تميزت بالبساطة والأناقة في آن، حيث كانت الألوان الأحادية طاغية.

Tom Ford لربيع 2020
  Tom Ford  لربيع 2020


وكان للجامبسوت الفضفاض بالألوان المتعددة، حضور قوي، إضافة إلى التنورة الطويلة مع التوب والبدلات.

Tom Ford لربيع 2020
  Tom Ford  لربيع 2020


جمعنا لكم بعض التصميمات من مجموعة توم فورد Tom Ford لربيع 2020، شاهدوا الصور.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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