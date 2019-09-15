بريانكا شوبرا تحمل حقيبة عمرها أكثر من خمسون عاماً.. هل تجرؤين على تجربتها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 سبتمبر 2019 01:43 مساءً - تُعرف الممثلة الهندية بريانكا شوبرا بجرأتها في اختيار الأزياء، كما أنها تتميز بأسلوب خاص بها ربما لا تجروء عليه كثير من النساء.



هذه المرة شوهدت بريانكا شوبرا في شوارع نيويورك وهي معتمدة إطلالة أنيقة من سترة وتنورة مطبعة بالورود، لكن اللافت كانت الحقيبة التي حملتها والتي تعود إلى ستينيات القرن الماضي، قدمتها علامة إسبانية تحت اسم Chain Mail

ماهي حقيبة Chain mail؟

بريانكا شوبرا

ما يميز هذه الحقيبة أنها مصممة من الحلقات المعدنية مع يد من السلاسل المعدنية أيضاً، أعاد المصممون تقديم هذا النمط من الحقائب بألوان معدنية متعددة من تبدأ من الفضي مروراً بظلال النحاسي حتى الذهبي اللامع.



عُرفت هذه الحقيبة قديماً كخيار مناسب للإطلالات المسائية والسهرات، لكنها عادت وقدمت بأسلوب أكثر عصرية لترافق المرأة في أي وقت، حتى مع الإطلالات النهارية على غرار بريانكا شوبرا.

أفكار لتنسيق الحقيبة المعدنية

حقيبة Chain mail



بالإضافة إلى نجمة بوليوود، بريانكا شوبرا، هناك عدداً من أيقونات الموضة على انستقرام ذهبن إلى صيحة الحقائب المعدنية، وقدموا أفكار مختلفة لتنسيقها.



في حين اختارت بريانكا شوبرا أن تحمل الحقيبة المعدنية مع إطلالة تبدو كلاسيكية، ذهبت أخريات إلى تنسيقه مع إطلالات سبور.



يمكنكِ حمل الحقيبة المعدنية مع إطلالة سبور من قميص أبيض وتنورة جلد سوداء قصيرة وزوج من الصنادل المزودة بشرائط أمامية.



أما عارضة الأزياء الأمريكية إميلي راتاجكوسكي حملت الحقيبة المعدنية مع إطلالة رياضية مكونة من شورت جينز وتوب سبور مزين بطبعة عصرية، واختارت هذه المرة أن تنسق حذاء رياضي أبيض مع الحقيبة التي كانت ترتبط بإطلالات السهرة في حقبات مضت كنوع من التباين يكس القيود ويؤكد على أن القطعة الانيقة يمكن تنسيقها في أي وقت.



يمكنكِ أيضاً تنسيق الحقيبة المعدنية مع إطلالة مسائية ناعمة، دون الحاجة لإضافة تفاصيل، خاصة وأن هذه الحقيبة تبدو وكأنها قطعة حُلي مثل الأقراط والسلاسل، لذلك يمكنكِ الارتكاز عليها لتحقيق الأناقة اللازمة لإطلالات المساء.