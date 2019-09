ألوان النيون تضيء إطلالاتك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 سبتمبر 2019 01:43 مساءً - اختاري أزياءك بدرجات النيون الصارخة وانعمي بإطلالة تلفت الأنظار وتمنحك شعوراً بالحيوية والبهجة. نسّقي هذه الألوان المرحة بأسلوب ذكي كي تتجنبي الوقوع في فخّ الإطلالة الصاخبة.

رحلة في الطبيعة الخلابة Mother Nature

إعداد وتصوير: جهاد حجيلي

شعر وماكياج: Velvet Management

الملابس والإكسسوارات: OFF WHITE, VANESSA ARIYAGA, UNRAVEL Project, SACAI, MERCEDES SALAZAR, VETEMENTS, MUGLER, CHRISTOPHER KANE, EACH OTHER, MIRA MIKATI, JW. ANDERSON, LA PETITE LUNETTE ROUGE.





فستان من Off-White. السعر 1500$

عقد من Vanessa Ariyaga. السعر 510$





تنورة قصيرة من Unravel Project. السعر 823$

توب من Sacai. السعر 310$

أقراط من Mercedes Salazar. السعر 265$

حقيبة من Off-White. السعر 1033$





توب من Vetements. السعر 1227$

حذاء من Off-White. السعر 863$

الطبعات والرسوم أبرز صيحات الموضة هذا الصيف





تنورة من Mugler. السعر 2790$

توب من Christopher Kane. السعر 460$

حذاء من Off-White. السعر 863$





تنورة من Sacai. السعر 1230$

توب من Vetements. السعر 520$

حقيبة من Off-White. السعر 1500$







سروال من الجينز. السعر 393$

توب مزيّنة بشراريب الستراس. السعر 540$

كلاهما من Each Other





جمبسوت من Mira Mikati. السعر 847$

حقيبة من JW Anderson. السعر 900$

أقراط من Mercedes Salazar. السعر 273$

نظارات شمسية من La Petite Lunette Rouge. السعر 580$

حذاء من Vetements. السعر 910$