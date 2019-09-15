بلمسة ذكورية وألوان محايدة.. إطلالات خريفية بأسلوب لينا الغوطي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 سبتمبر 2019 01:43 مساءً - القطع ذات اللمسة الذكورية، وارتداء أكثر من طبقة باطلالة واحدة، هي أكثر ما يميز المدونة لينا الغوطي، والتي اشتهرت بستايلها ذي الطابع الحاد نسبيًّا، بخاصة مع الألوان الداكنة، وقلة ارتداء الفساتين.

وباللقاءات المختلفة تتحدث لينا دائمًا عن حبها ومدى شعورها بالراحة بهذا الستايل، تحديدًا مع ارتداء الملابس الواسعة التي تناسب حجابها، والتي سنشاهد الكثير منها بالفعل بهذا الألبوم.

وكلما كانت مدونة الموضة لها أسلوبها المميز في الأزياء، كلما كان لها الكثير من المتابعات، حتى وإن بدا أسلوبها غير تقليدي، أو به الكثير من الإطلالات البعيدة عن الأنوثة.

وبما أننا على أعتاب خريف 2019، أحببنا أن نختار لكِ بعض اطلالات المدونة لينا الغوطي، لتستلهمي منها أفكارًا غير تقليدية لاطلالتِك، بهذا الموسم.



لينا الغوطي بالجاكيت الواسع

لينا الغوطي بالجاكيت الواسع





من أشهر القطع التي نشاهد بها لينا الغوطي هو الجاكيت الـ Over Sized والذي عادة ما تنسقه بطريقة محاايدة مع البناطيل والتوب باللون نفسه، كاطلالتها بالجاكيت الأوف وايت بلمسة من الساتان الشتوية اللامعة، مع بنطلون وتوب أسود، وحذاء الكاحل، ونسقت مع اللوك بالنهاية شنطة مترفة من لويس فيتون Louis Vuittion.





المعاطف الطويلة من لينا الغوطي

المعاطف الطويلة من لينا الغوطي





يمكنكِ اعتماد اطلالة مونوكروم بسيطة وسهلة على طريقة لينا، باختيار هذا المعطف الطويل الأبيض من Anatomio، مع فستان بسيط واسع باللون أسود، وحذاء بلمسة رجالية من Dkny، اطلالة تبدو قوية وحادة تمنحكِ ثقة بنفسِك، وبالوقت نفسه مريحة ومحتشمة.

السويت شيرت الواسع بلمسة جنونية بأسلوب لينا الغوطي

السويت شيرت الواسع بلمسة جنونية بأسلوب لينا الغوطي





حتى عندما تختار لينا لمسة شبابية كاطلالتها بالسويت شيرت، فتعتمده أيضًا بتصميم واسع، ونسقته بطريقة غريبة مع بنطلون واسع قصير، جعلها تبدو أقصر من المعتاد، بخاصة مع اختيارها للحذاء الأسود الأرضي الكلاسيكي اللامع.

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لينا الغوطي بقطع غير متناسقة مع بعضها

لينا الغوطي بقطع غير متناسقة مع بعضها





موضة ارتداء أكثر من قطعة مطبعة أو مخططة مع بعضها البعض، ظهرت بالخريف الماضي بشكل كبير، اعتمدتها لينا الغوطي بطريقة بدت مميزة بعض الشيء، كاختيارها للبليزر المخطط مع قميص مطبع، ونسقت معهما بنطلونًا أسود واسعًا مع حذاء وجورب باللون أسود، حتى لا تبدو متكلفة في مظهرها، وأضافت لمسة جريئة للشنطة الحمراء قصيرة اليد.





بهذا الألبوم إليكِ اطلالات مختلفة من لينا الغوطي، أخبرينا رأيكِ هل أعجبتكِ؟

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