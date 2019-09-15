بينها البيتزا والآيس كريم.. أطعمة تسبب كوابيس مفزعة

أحلام مفزعة ومخيفة يراها الشخص في منامه، تجعله يستيقظ من نومه بشكل مزعج، قد تؤدي لاضطرابات في النوم خوفًا من رؤية الشخص مثل هذه الأحلام، تُعرف باسم "كوابيس".

وهناك أطعمة تساهم في الأحلام السيئة التي قد ترهق الشخص، خاصةً عند تناولها قبل النوم مباشرة، بحسب "سكاي نيوز":

الآيس كريم

تناول السكريات مع الدهون قبل النوم يمد الجسم بالطاقة، في الوقت الذي يكون فيه الجسد خاملاً ومتهيئاً للدخول في النوم، وتعمل السكريات علي تحفيز نشاط الدماغ، وقد يعجز المخ عن تصريف تلك الطاقة.

البيتزا

يعتبر تناول البيتزا من أكثر الأطعمة التي تسبب في اضطراب نوم الشخص، والتي قد تكون عاملًا قويًا في الأحلام المفزعة والمرهقة التي قد تتطور لحدوث الكوابيس، وذلك بسبب احتوائها على سعرات حرارية عالية.

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البطاطس المقلية

تعتبر البطاطس المقلية، سببًا رئيسيًا في الأحلام المزعجة، حيث كشفت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الدهنية مثل البطاطس، أكثر الأشخاص عرضه للكوابيس المفزعة.

المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على الكافيين والسكر، اللذان يحفزان المخ فيصبح في حالة انتباه طوال الليل.