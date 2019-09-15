مجموعةُ "لانجيري" ريهانا تتفوّق على "فكتوريا سيكريت".. نساء من مختلف الأحجام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختتمت ريهانا، أسبوع الموضة في نيويورك بعرض مجموعتها الجديدة "Savage x Fenty"، إذْ قدّمت أحدث مجموعاتها من أزياء اللانجيري على المدرج في مركز باركليز في بروكلين.

وبالتوازي مع عرض الأزياء أقيمت العديد من العروض الموسيقية بمشاركة كل من "Halsey وMigos" وحتى ريهانا نفسها وبعض نجوم الراب.

وتواجد في الصفّ الأماميّ نخبة من نجوم هوليوود، و من الآمن أنْ نقول أنَّ ريهانا تفوّقت بعرضها الناجح على علامة "فيكتوريا سيكريت"، وفعلت ذلك بمدرج متنوّع احتفى بالنساء من مختلف الأحجام، عكس علامة اللانجري الشّهيرة التي ترفض فكرة اختلاف أحجام النساء، وتتبنّى فكرة الجسم المثالي الرّشيق.

ما السّبب في عدم وجود أيّ صور أو مقاطع فيديو من العرض؟

إذا كنتِ تتساءلين لماذا لم تشاهدي أيّ صور أو مقاطع فيديو من عرض المدرج حتى الآن، فذلك يرجع إلى وجود سياسةٍ صارمة لمنع استخدام الهواتف، و كان على الضّيوف وضع هواتفهم في صناديق مُغلقة لتجنّب أيّ تسريب للصور أو لقطات الفيديو من المدرج، حيث سيتمّ بثّ العرض كاملا في 20 أيلول/سبتمبر عبر خدمة "أمازون برايم".

من شارك في العرض؟

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شاركت في العرض نخبة من أبرز العارضات الأزياء، أمثال جيجي وبيلا حديد، كارا ديليفين، جوان سمولز، سليك وودز، إلى جانب العديد من المغنين والممثلين والراقصين، بما في ذلك نورمانى، ولافيرن كوكس، و 21 سافاج، وبالوما إلسير وأكوريا، والذي تضمّن رقصات من تصميم باريس غوبل، حيث كان هناك تركيز على حركة الجسد والرّقص، على عكس المدرج التقليديّ.

من قدّم الأداء الموسيقيّ في العرض؟

استطاعت ريهانا أنْ تجذب العديد من أبرز موسيقي هوليوود للمشاركة في عرضها بما في ذلك: Migos و Halsey و DJ Khaled و Fabolous و A $ AP Ferg و Big Sean وحتى هي نفسها.

كما تواجد في الصفّ الأماميّ وعلى السجادة الحمراء ألمع الأسماء، بما في ذلك كاسي موسغريفز، هيلي شتاينفيلد، فانيسا هودجينز، شانيل إيمان، كانداس سوانبويل، كريس روك، ديبلو، آشلي غراهام، كيلاني، باريس هيلتون ، نيكي هيلتون، مونيكا، ليل كيم، ليزا Rinna ، Skrillex La La Anthony Iskra Lawrence ، و Saweetie.

ماذا عن المجموعة الجديدة؟

المجموعة الجديدة تشمل أطقم ملابس داخلية وبدلات بودي سوت، وقطع لانجري المثيرة، وتوبات التانك، بأحجام تتراوح من A32 إلى H42 و XS إلى X3.