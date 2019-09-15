نيويورك - لايف ستايل
ضمن أسبوع الموضة في نيويورك، الذي يستمر حتى 11 سبتمبر/أيلول الجاري،قدم تومي هيلفيغر Tommy Hilfiger مجموعته لخريف 2019 بالتعاون مع نجمة البوب زندايا، وحمل العرض اسم TOMMYNOW أي "تومي الآن" وتضمّن حوالى 60 إطلالة من موضة خريف 2019، على الرغم من أنه عُرض في أسبوع الموضة الخاص بإطلاق موضة ربيع 2020.
وظهر جليًّا تأثر تصميمات زندايا بحقبة السبعينيات، فيما حرص هيلفيغر على أن تتضمّن مجموعته تصميمات ذات قياسات كبيرة.
أقرأ أيضاً :
كما تميزت المجموعة بألوان الأسود، والرمادي والأبيض والنبيذي، وتنوعت بين البدلات، والبناطلين ذات الخصر العالي، إضافة إلى تنانير متوسطة الطول، والفساتين والمعاطف والجمبسوت.
جمعنا لكم بعض التصميمات من مجموعة تومي هيلفيغر Tommy Hilfiger لخريف 2019، شاهدوا الصور.
قد يهمك ايضا
كانت هذه تفاصيل خبر تومي هيلفيغر يُقدّم مجموعته لخريف 2019 من أسبوع الموضة في نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.