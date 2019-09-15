تومي هيلفيغر يُقدّم مجموعته لخريف 2019 من أسبوع الموضة في نيويورك

ضمن أسبوع الموضة في نيويورك، الذي يستمر حتى 11 سبتمبر/أيلول الجاري،قدم تومي هيلفيغر Tommy Hilfiger مجموعته لخريف 2019 بالتعاون مع نجمة البوب زندايا، وحمل العرض اسم TOMMYNOW أي "تومي الآن" وتضمّن حوالى 60 إطلالة من موضة خريف 2019، على الرغم من أنه عُرض في أسبوع الموضة الخاص بإطلاق موضة ربيع 2020.

وظهر جليًّا تأثر تصميمات زندايا بحقبة السبعينيات، فيما حرص هيلفيغر على أن تتضمّن مجموعته تصميمات ذات قياسات كبيرة.

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كما تميزت المجموعة بألوان الأسود، والرمادي والأبيض والنبيذي، وتنوعت بين البدلات، والبناطلين ذات الخصر العالي، إضافة إلى تنانير متوسطة الطول، والفساتين والمعاطف والجمبسوت.

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جمعنا لكم بعض التصميمات من مجموعة تومي هيلفيغر Tommy Hilfiger لخريف 2019، شاهدوا الصور.

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