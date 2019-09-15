شاهد مجموعة رامي العلي لفساتين زفاف 2020 - صور



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصمم الأزياء الراقية السوري رامي العلي تفاصيل مجموعته الأنيقه لفساتين الزفاف لعام 2020.

وبحسب مجلة فوج العربية، ضمّت المجموعة 8 تصاميم جذابة تفيض بأرقى درجات الأنوثة والفخامة، يطغى عليها اللون الأبيض ودرجات البيج مع القصات الجريئة التي عرف بها المصمم السوري في تصاميمه، وتبحث عنها كلّ سيّدة تحب التميز.. طالع الألبوم المرفق بالأعلى.

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يقول عنها لموقع ڤوغ: "استمديت إلهامي في هذه المجموعة من العروس المعاصرة.” وأضاف “ستشاهدون تصاميماً متنوعة من فساتين العروس في هذه المجموعة، بعضها تقليدي وبعضها يميل إلى الأسلوب العصري الجريء، كما ضمّت كذلك لمحات من أحدث مجموعاتي للأزياء الراقية، مع تعديلات بسيطة نضمن بها استمرارية خط أزياء الزفاف”.

قدم المصمم في مجموعته لفساتين الزفاف 2020 لمسات أنيقة، من التطريز الراقي، إلى التفاصيل المورّدة ثلاثيّة الأبعاد، والقطات المتنوعة كالفساتين الضخمة بالتنانير المطرزة أو التصاميم الناعمة التي تعتمد على القصات المتقنة والتفاصيل الهندسيّة.

وعلى الرغم من اعتقاد رامي العلي الراسخ أن إطلالة العروس يجب أن تكون كلاسيكيّة حتى تبقى أنيقة على مرّ السنوات، إلا أنه استعرض في مجموعته الجديدة لفساتين الزفاف صيحة أنيقة يقول عنها “التصاميم الهندسيّة والقصات البارزة، هي من الصيحات التي قررت أن أصورها في المجموعة الجديدة من فساتين الزفاف.