"لم تظهر إلا في مناسبات قليلة".. معلومات عن أرملة الرئيس التونسي الراحل بعد وفاتها

توفت شاذلية فرحات، أرملة الرئيس التونسي الراحل الباجي القايد السبسي، صباح اليوم الأحد.

وكتب نجلها حافظ قايد السبسي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إن لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله والدتي السيدة شذلية أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي.. الله يرحمها وينعمها ويجعل مثواها الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله.. حافظ قائد السبسي".

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن الراحلة شاذلية فرحات، أرملة الرئيس التونسي الراحل الباجي القايد السبسي:

- ولدت في 1 أغسطس عام 1936.

- كانت تعمل في مجالي السياسة والمحاماة.

- تزوجت القائد السبسي في 8 فبراير عام 1958.

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- تصغر زوجها الراحل القائد السبسي بعشر سنوات.

- سيدة تونس الأولى سابقا وهي سابعة السيدات اللوائي نلن شرف المرتبة الأولى بين نساء تونس، تبعا لارتباطهن برئيس الدولة.

- لديها أربعة أبناء: بنتان هما أمل وسلوى، وولدان هما محمد حافظ وخليل.

- كان من النادر ظهورها إعلاميا ولم تظهر إلا في مناسبات قليلة، مرافقة لزوجها رئيس الجمهورية الراحل.

- في عام 2015 عقب فوز زوجها في الانتخابات الرئاسية التونسية صرحت لمجلة "ليدرز"، أنها لا تريد السكن في قصر قرطاج، وهي تفضل أن تبقى في منزلها مع أبنائها وأحفادها، وأنها ستذهب إلى قصر قرطاج في المناسبات الرسمية.