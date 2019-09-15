تجريد سباحة من لقبها بسبب ملابسها الفاضحة.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت الفتاة بريكين ويليز، البالغة من العمر 17 عاما، للإقصاء من إحدى بطولات السباحة المدرسية في ولاية آلاسكا الأمريكية.
جاء سبب إصاء السباحة لما اعتبره الحكام أن ملابس السباحة التي ترتديها غير لائقة ولا تغطي جسمها بشكل كاف.
صحيفة “ذا صن” البريطانية، ذكرت أنه رغم فوز ويليز بالمركز الأول في سباق 100 متر سباحة حرة، قرر الحكام استبعادها من السباق بحجة ارتكابها مخالفة مرتبطة بملابس السباحة، كونها لا تغطي جسمها بشكل كاف وخصوصا منطقة الأرداف.
وفور انتشار سبب الاستبعاد في أجواء البطولة المدرسية، لاقت ويليز تعاطفا كبيرا من قبل المشاركين في البطولة والمدربين على حد سواء.
بعض المدربين شككوا في نزاهة الحكام وألمحوا إلى دوافع عنصرية لديهم كون ويليز هي المتسابقة الوحيدة ذات البشرة الداكنة، أما البقية فمن ذوي البشرة الفاتحة، وكونها خاضت سباقين في البطولة باللباس ذاته دون توجيه أي ملاحظة لها.
إدارة المدرسة اضطرت لاحقا للتراجع عن قرار استبعاد ويليز، معتبرة أن العقوبة غير مجدية، وأن الطالبة وقعت ضحية قرار استند إلى الطريقة التي ظهر فيها لباس السباحة على جسمها، خاصة أن وسائل الإعلام بدأت بتداول الحادثة على نطاق واسع.
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