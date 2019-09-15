ثمنها مليون دولار.. زجاجة عطر تدخل موسوعة «جينيس»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتوت نسخة 2020 من كتاب “جينيس” للأرقام القياسية، عددا من الأرقام المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط في دبي والسعودية وسوريا والأردن وغيرها.
برج خليفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، جاء برقمين قياسيين جديدين لأكبر واجهة مبنى مضاءة بمصابيح LED، وأطول واجهة مبنى مضاءة بمصابيح LED .
ومن الإمارات أيضا، تمكنت قارورة عطر قياسية الحجم أنتجتها شركة “روح دبي” من الدخول إلى قائمة الأرقام القياسية لأكبر عدد من قطع الألماس عليها بإجمالي 3571 ماسة، وبلغ سعرها 1.295 مليون دولار.
ومن بين الأرقام القياسية من المملكة العربية السعودية جاء سباق الإبل الذي نظمه مهرجان الملك عبد العزيز، والذي شارك فيه 6120 جملا كأكبر سباق للإبل.
وفي الفنون تمكنت الفنانة السورية، فايا يونان، في أن تصبح أول فنانة شرق أوسطية في العالم تبدأ مسيرتها الفنية بإنتاج أغنية عن طريق تمويل جماعي من جمهورها.
كما اكتشف فريق أبحاث من جامعة كوبنهاجن أقدم قطعة خبز في العالم، يبلغ عمرها 14400 سنة، في الصحراء السوداء بالأردن.
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