"النُّص الحلو" في حياة إسماعيل ياسين.. إحداهن تزوجها 7 أيام وأخرى خانته

"ابن حميدو.. أبو ضحكة جنان.. سمعة".. كلمات عدة، اشتهر بها الفنان إسماعيل ياسين، أحبه الناس لطيبة طلته، وابتسامته التي لا تفارقه، جسَّد العديد من المونولوجات التي وصل عددها لنحو 36، واستطاع أن يحتل مكانة كبيرة وسط القلوب وخاصة لدى الأطفال والسيدات.

ويوافق اليوم الأحد 15 سبتمبر، يوم ميلاد نجم الكوميديا إسماعيل ياسين، الذي ترك بصمة وسلسلة كبيرة من الأعمال، ما زالت عالقة في الأذهان.

ويلقى "هُن"، الضوء، على "النُّص الحلو" في حياة إسماعيل ياسين.

سعاد وجدي

كانت الزيجة الأولى للفنان إسماعيل ياسين من المونولوجيست سعاد وجدي، الذي أحبها منذ أن وقعت عليها عينه للمرة الأولى، وقررا الزواج.

لم تدم هذه الزيجة كثيرًا، حيث انفصلا، بعدما اكتشف خيانتها له، إذ طلبت منه ذات مرة، الذهاب لزيارة والدها، ثم أخبره أحد أصدقائه بأنها لا تذهب إلى والدها، وإنما إلى أحد الرجال في منزله، وبالفعل ذهب إلى هناك واكتشف خيانتها.

ثريا حلمي

جمعهما العديد من الأعمال المشتركة، كوَّنا ثنائيًا عرفه الكثيرين، غنى لها إسماعيل مونولوجًا في عيد ميلادها، باسم "عيد ميلاد سعيد"، يهنئها من خلاله، لترد عليه بمونولوج تتغزل في صفاته.

كانت ثريا تحتل الحُب الأول في حياته، قبل زواجه من سعاد وجدي، ولكن فرَّقتهما في بداية الأمر، القوانين الخاصة بالفرقة، بعدم السماح لأي اثنين من أعضائها بالزواج من بعضهما البعض، حفاظا على الانضباط، وبعد انفصاله عن سعاد، عاد من جديد ليفكر في الارتباط بحبيبته الأولى، وبالفعل تزوجها، ولكن انفصل عنها بعد أسبوع فقط، بسبب تصرفاتها التي لم يرض عنها.

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فوزية

صدفة جمعت بين قلبي "فوزية" و"إسماعيل ياسين"، حينما قرر شراء أول سيارة في حياته، لتكن الحب الجديد الذي يحتل قلبه حينما رآها في الإسكندرية، وهي ترافق صديقتها، زوجة مدير المسرح.

وقرر إسماعيل يس ابتكار أفكار لرؤيتها، وكأنه مشهد سينمائي، فتوجه إلى بيتها، وأخذ يراقب المكان وهو يتظاهر بقراءة الجريدة، حتى رآها تخرج منه، ولكنه لم يستطع أن يفاتحها في شيء.

منعه الخجل حتى من النطق باسمها، وكرر محاولته في اليوم التالي دون جدوى، حتى اهتدى إلى حل وحيد، وهو أن يتحدث مع صديقتها، وتقوم هي بدور الوسيط، وبالفعل رحبت الأخيرة، وأسرعت لتدعو فوزية لحضور أحد العروض.

"فوزية عايزة تقابلك في كازينو شاطئ الإبراهيمية بكرة الساعة 8".. عبارة كان لصداها أثر كبير على إسماعيل يس منذ أن طرقت على مسامعه، من زوجة مدير المسرح، وذلك بعد محاولات عدة لرؤيتها لمحاولة تصحيح صورته التي شوهها الكثيرين، كونه غير مناسب لها، بسبب زواجه مرتين خلال 6 أشهر.

استطاعت "فوزية" أن تفك عقدة إسماعيل يس من الارتباط، ليتزوجها وينجب منها ولده الوحيد، وهو المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين، واستمر زواجهما إلى أن توفاه الله.