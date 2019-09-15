بالصور.. تعرف على أليس شميث أجمل فتاة رياضية في العالم

تبلغ "أليس شميث" من العمر 20 عاما فقط، ورغم ذلك أصبح تفوقها الرياضي في ألعاب القوى جليا، وتعدت التفوق الرياضي إلى ما هو أكثر من ذلك، فبجانب الاهتمام بصحتها وجسدها، اهتمت بجمالها، لتتوج "أجمل فتاة رياضية في العالم"، وفقا لما صنفها موقع "Busted Coveragе".

تمثل "أليس شميث" المنتخب الألماني في ألعاب القوى، كما تمارس الجري لمسافات قصيرة، وجسدها المتناسق وجمال وجهها جعله "وجه تجاري" للكثير من المنتجات، وكذلك تسوق للملابس الرياضية الشهيرة.

ورغم صغر سنها، تتطلع "أليس شميث" إلى المزيد من النجاح، والتفوق الرياضي، وتتوق للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2020 الصيفية المقبلة، والقرر انعقادها في مدينة طوكيو اليابانية.

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وتتخصص الألمانية بشكل أساسي، في مسابقات الجري للمسافات القصيرة (200-400-800 متر)، واستطاعت أن تفوز بالميدالية الفضية في بطولة أوروبا للناشئين، مع الفريق الألماني في عام 2017.

وفي 2019، حصلت على الميدالية البرونزية في مسابقة تتبع بطولة أوروبا لألعاب القوى تحت 23 عاما، وهو ما أكسبها شهرة واسعة، حتى وصل عدد متابعيها على إنستجرام، لنحو نصف مليون.

ونتيجة لنشر "أليس"، صورها التي تظهر فيها بملابس رياضية، وأخرى فاخرة تبرز جمالها، تتسابق كبرى الشركات العالمية، ومنها "شركات برامج التغذية"، للتعاقد معها كـ"علامة تجارية"، ووجه دعائي مثالي.