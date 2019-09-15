متى تستعملين أحمر الشفاه؟.. إليك حيل استخدامه والأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

"عندما تضع امرأة أحمر الشفاه، فهذا يشير إلى أنها تملك الثقة بالنفس وتتحكم في نظرة الناس إليها، وهي رسالة قوية جدًا بالطبع. ناهيك عما تحمله من إشارة جريئة تقول “انظر لوجهي”، هذا ما يقوله المصمم الشهير كريستيان لوبوتان، الذي تصطبغ تصاميمه من الأحذية بالنعل الأحمر ذو اللون القاني اللافت، بحسب مجلة فوج عربية.

وهذا اللون هو من الألوان المفضلة للعديد من النجمات، والسيدات في الوطن العربي تحديداً. وتألقت به العديد من النجمات من بينهن صبا مبارك وياسمين صبري ونانسي عجرم.

يصف خبير التجميل الشهير هانج فانغو حمرة الشفاه الحمراء لمجلة فوج عربية، قائلاً: "يعبر اللون الأحمر في رأيي عن القوة والثقة”. بينما تقول عنه خبيرة التجميل شارلوت تيلبري “لطالما كان أحمر الشفاه شاهدًا على تجارب عاطفية مبهرة بداية من أحمر شفاه نصيرات حقوق المرأة وصولاً إلى أحمر شفاه نجمات الثمانينيات من عارضات الأزياء الفاتنات”.

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ظهر هذا اللون لحمرة الشفاه في العديد من الإطلالات التي ابدعتها خبيرة التجميل السعوديّة نورة، وهي تعتمد على خطوات مختلفة لهذا اللون اعتماداً على لونها وحجمها، وتقول “استخدم التنت (ملوّن الشفتين) لتوريد الشفاه الداكنه قبل وضع الحمرة، وأعتمد الغلوس اللماع إن كانت الشفتين صغيرتين حتى يعطيهما حجماً أكبر، وأعتمد خطوات كونتور الشفتين إن كانتا كبيرتين، أتبعها بحمرة مات بدون لمعة”.

المكياج حيلة في اعتقاد نورة بو عوض، تستخدمه بإبراز الملامح وإخفاء العيوب دون أن تظهر لمساتها واضحة، وتقول “تصغير الشفتين وزمّها قد لا يتناسب مع بعض الملامح، ويظهر الأنف عريضاً في بعض الأحيان، كما أن تكبيرها بشكلٍ مبالغ فيه قد يظهر بمظهر سيء” ومع ذلك تستخدم نورة خدعاً بسيطة لتكبير الشفتين، وتكشفها قائلة “أستخدم قلم بيج فاتح على حدود الشفتين، ثم أضع الإضاءة في أعلى الشفة العليا، والغلوس اللماع في المنتصف. كما أن طريقة الأومبري (تدريج ألوان حمرة الشفاه) مناسبة لتكبير حجمها كذلك”.

دعا عدد لا يُحصى من عروض أسابيع الموضة لعام 2019 إلى استعمال اللون الأحمر بكل درجاته لإطلالة مفعمة بالقوة والجرأة. كما ظهرت العارضات على منصات كل من هيلموت لانغ وأوسكار دي لا رينتا وغيرها من العلامات وقد تم تمويه حدود شفاههن المخضبة بأحمر الشفاه لإضفاء إطلالة توحي بالتعب والإجهاد، إذ يبدو أن هذه هي الطريقة المعتمدة لاستخدام هذا اللون لحمرة الشفاه هذا العام.