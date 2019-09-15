القيلولة مرتين بالأسبوع.. ماذا تفعل بالقلب والدماغ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

دراسات كثيرة تناولت تأثير القيلولة على صحة الإنسان، لكن معظمها لم يركز على تأثير مدة القيلولة ومدى تكرارها على وجه التحديد، وهذا هو ما تناولته دراسة سويسرية حديثة لتكشف عن نتائج مثيرة.

ووجدت دراسة أجريت في مستشفى لوزان الجامعي بسويسرا، بحسب سكاي نيوز عربية، أنه عندما يحظى شخص بـ"غفوة النهار" مرة أو مرتين في الأسبوع، فقد يقلل ذلك من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

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ودرس الباحثون العلاقة بين وتيرة القيلولة ومدتها، وخطر مضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية القاتلة وأخرى غير المميتة.

وبتتبع 3462 شخصا تتراوح أعمارهم بين 35 و75 عاما لما يزيد على خمس سنوات، وجد الباحثون أن الذين لجأوا للقيلولة مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع، لمدة تتراوح بين خمس دقائق إلى ساعة، كانوا أقل عرضة بنسبة 48 في المائة للتعرض لنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو قصور في القلب، من أولئك الذين لم يغفوا على الإطلاق.

كما وجدت الدراسة التي نشرت في مجلة هارت، وهي مجلة الجمعية البريطانية لأمراض القلب والأوعية الدموية، أنه لا يوجد ارتباط مثل هذا بين القيلولة وصحة القلب، في حال زادت وتيرتها أو مدتها، وفق ما ذكر موقع "سي إن إن".