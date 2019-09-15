يصاب العديد من الأشخاص بالتهاب الإكزيما، وهو مرض جلدي، قد يكون لأسباب وراثية، أو بسبب الضغط النفسي، وارتداء بعض أنواع الصوف المُسببة للحكة، وغيرها، الأمر الذي يسبب تهيج الجلد واحمراره وجفافه، والشعور بالحكة، وظهور القشور والتشققات عليه.

ويلجأ البعض لعديد من العلاجات، لتخفيف الحكة والالتهاب.

ويرصد "هن" أساليب علاج الإكزيما وفقًا لـ "webmd"

علاج الإكزيما

الكريمات المرطبة

يحتاج مُصاب الإكزيما للكريمات المُرطبة، والمراهم، لترطيب الجلد، وتخفيف الحكة، وعلاج القشور الجافة التي تُسببها الإكزيما، والتي يُفضل وضعها على الجلد الرطب، أي بعد الاستحمام أو غسله.

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الكمادات البادرة

تساعد الكمادات بالثلج على تخفيف الحكة، والإحمرار.

المضادات الحيوية

تستخدم لعلاج الالتهابات الجلد، خاصة إذا تلوث الجلد، بسبب الجراثيم، والبكتيريا.

المراهم المُعالجة للإكزيما

قد يصرف الصيديل لبعض الحالات، بعض المراهم ذات الحلول السريعة لتخفيف الحكة والإحمرار، خاصة التي تحتوي على "هيدروكورتيزون"، أو "الكورتيكوستيرويدات" التي تساعد على تقليص التهاب الجلد.

علاجات أخرى للإكزما

استخدام الفحم على المناطق المُصابة لتخفيف الحكة.

تعرض الجلد للأشعة فوق البنفسجية، المُسبب لتخفيف الحكة.