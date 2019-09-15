فوائد البيض المسلوق على الإفطار..يمنع 4 أمراض ويقوي العظام

يعتبر البيض مادة أساسية في غذاء الإنسان، وبيض الدّجاج هو أكثر الأنواع استهلاكا، لما له من فوائد صحيّة كبيرة، لاحتوائه على البروتين الحيواني الذي به الأحماض الأمينيّة الأساسيّة الكاملة الهامّة للنمّو وبناء الخلايا، وتحاول الأمهات بشتى الطرق إقناع أطفالهم بضرورة تناوله خاصةً في وجبة الإفطار.

وإليكِ فوائد البيض المسلوق على الإفطار، بحسب موقع "مايو كلينيك".

يمنع فقر الدم

فقر الدم هو نقص في خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين في الجسم، وإذا كان لديك عددا قليلا جدا من خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين فإن خلايا الجسم لا تحصل على ما يكفي من الأكسجين والغذاء، ويُعرف البيض باحتوائه على فيتامين B2 والذي يعتبر من العناصر الغذائية الأساسية التي تعمل على نمو خلايا الدم الحمراء.

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يقوي العظام

يحتوي البيض على نسبة عالية من الكالسيوم والذي يعالج مشكلة هشاشة العظام وضعفها، مما يؤدي إلى التقليل من نسبة تعرضها للكسر، ومن حدة الصدمات على العظام.

يقضي على الزهايمر

تناول البيض يؤدي إلى تحسين وظائف المخ بصورة جيدة، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من مادة الكولين والتي تقضي على الالتهابات التي لها علاقة بمرض الزهايمر.

يقلل الإصابة بأمراض القلب والشرايين

يعتبر البيض مصدرا غنيا بالأحماض الدهنية غير المشبعة والمهمة لصحة الجسم، والتي تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.