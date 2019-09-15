طريقة عمل كرواسون بالزبدة بـ 9 مكونات

الكرواسون من المعجنات سهلة التحضير، والخفيفة في تناولها، خاصة على الفطار بجانب كوب من الشاي بحليب أو بأي طريقة تفضلينها، لذلك نقدم لك طريقة عمل الكرواسون بالزبدة، كما جاءت ببرنامج "نص مشكل" على موقع "سي بي سي سفرة". المكونات 3 أكواب من الدقيق. رشة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من السكر. ملعقة ونصف كبيرة من الخميرة الفورية. كوب من الزبدة. كوب من اللبن الدافئ. بيضة للوجه. جبن رومي مبشور للحشو. Advertisements شيكولاتة مبشورة للحشو. طريقة التحضير نضع السكر مع الزبدة في العجان ونخلطهما جيدا. نذيب الخميرة الفورية مع اللبن والقليل من السكر. نضيف خليط اللبن إلى الزبدة المخفوقة. نقلب الدقيق مع القليل من الملح، ثم نضيفه بالتدريج إلى المزيج السابق. نترك العجينة لتتخمر، ثم نفردها بالنشابة ونقطعها إلى مثلثات. نضع الجبن المبشور أو الشيكولاتة على طرف المثلث، ونلفه. ندهن الوجه بالبيض المخفوق مع اللبن. نضع القليل من الجبن المبشور أو الشيكولاتة المبشورة، حسب الحشو، ثم ندخله الفرن حتى تمام النضح.

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