بعد الحكم بحبسه عامين.. القصة الكاملة لأزمة أحمد عبد الله وطليقته سارة نخلة

3 سنوات من الحب جمعت بين الممثل أحمد عبد الله، وملكة جمال سوريا الفنانة سارة نخلة، خلال فترة زواجهما التي ظلت بعيدة عن الأضواء وعيون الإعلام، منذ أن احتفلا به في 2015، إلى أن كشف الستار عليها منذ عدة أشهر، بعدما أعلن الثنائي انفصالهما.

بلاط المحاكم والنيابات، وبلاغات الاعتداء بالضرب، كانت وجهة الطرفين عقب الانفصال، ومن ثم أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي التي استخدمتها "نخلة" للحديث بشكل مقتضب عن تجربتها بالزواج، وفرد التصريحات من خلالها بين الحين والآخر، إما بشكل ساخر أو بكلمات جدية، كان آخرها وصفها للرجل المصري بالـ"النكدي".

وأمس، السبت، قضت محكمة جنح أكتوبر، بحبس الفنان أحمد عبد الله محمود، نجل الفنان الراحل عبد الله محمود، لمدة عامين، لإدانته بخيانة الأمانة، في الدعوى المقامة ضده من زوجته السابقة.

ملكة جمال سوريا، الفنانة سارة نخلة، احتفلت بحكم حبس طليقها، الفنان أحمد عبد الله، لمدة عامين، وذلك عبر حسابها على فيس بوك.

وكتبت "نخلة": "اليوم يوم مميز بالنسبالي، كنت مستنياه بقالي سنة بالتمام والكمال، بالصبر والاتكال على ربنا، والحمد لله بعد عذاب وبفضل ربنا وفضل أستاذي وسندي المستشار عاصم قنديل المحترم، حقي هايرجعلي، وبحكم محكمة، الحمد لله".

وكانت ذات المحكمة أصدرت حكما غيابيا بمعاقبة أحمد عبد الله، بالحبس لذات المدة، ثم قام بعمل معارضة على الحكم، وصدر بحقه الحكم المتقدم "حضوريا".

وقال المحامي عاصم قنديل، دفاع سارة نخلة، لـ"الوطن"، إن الحكم الصادر لصالح موكلته حضوريا، وحضور "أحمد عبد الله" الاستئناف، أصبح وجوبيا.

كما أكد المحامي شعبان سعيد، دفاع "أحمد عبد الله"، أنه سيتقدم باستئناف على الحكم الصادر أمس، خلال 10 أيام.

ويعد هذا الحكم، هو الستار الأخير لتلك الزيجة، التي انتهت مؤخرًا، عقب سلسلة من الاتهامات والقضايا.

ففي بداية نوفمبر 2018، فوجئ متابعو الفنانة سارة نخلة عبر حسابها على انستجرام، بحذف صورها التي تجمعها بالفنان أحمد عبد الله، وتغيير الحالة الاجتماعية إلى عزباء، لتثير حالة من الجدل حول حقيقة انفصالها عن زوجها.

Advertisements

وتجاهلت سارة نخلة التعليق على خبر انفصالها عن زوجها الشاب، واكتفت بنشر صورة لها عبر الحساب، تطلب من متابعيها التصويت لها كأفضل ممثلة شابة في عام 2018.

وخرج الفنان أحمد عبد الله، في تصريحات له، يؤكد خبر انفصاله عن "سارة" بعد زواج دام 3 سنوات، في هدوء، وأنه يتجه لاستكمال مشواره الفني، حيث كان بدأ- آنذاك- في تصوير مسلسل "فاتحة خير" بطولة الفنان محمود قابيل.

لم يمر انفصال "سارة" و"أحمد" بهدوء، فقبل وقوع الطلاق، كانت سارة نخلة، قد حررت بلاغا ضد زوجها في 26 أكتوبر 2018، حمل الرقم 16125 جنح الدقي، تتهمه بالاعتداء بالضرب.

وعقب ذلك، اتهمت "حنان حماد البمبي"، والدة الفنان أحمد عبد الله، طليقة نجلها، بالاعتداء عليها بالضرب، وأرفقت تقريرين طبيين بملف الدعوى التي حملت الرقم 9634 لسنة 2018.

وجاء بالتقرير الأول الذي تم تحريره في 17 أكتوبر 2018، أنه بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري على المجني عليها، لا يوجد بها إصابات ظاهرية، وأنها ادعت وجود آلام في كوع اليد اليمنى، ولذلك تم عرضها على أخصائي عظام لاستكمال التقرير.

بعد انفصالها عن فنان مصري.. ملكة جمال سوريا تشيد بالست المصرية: "مستحملين نكد الرجالة"

وجاء بالتقرير الثاني الذي تم إعداده بتاريخ 18 أكتوبر 2018، أنه بعد الكشف، تبين وجود كدمة بالمرفق والكتف الأيسر، وكذلك بالرأس.

وحصلت الفنانة السورية سارة نخلة على البراءة من هذه التهمة، وقضت المحكمة برفض الدعوى المدنية.