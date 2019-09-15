طريقة عمل فرخة محشية

يعتبر الدجاج بمختلف أنواعه وطرق تحضيره المختلفة من الأكلات التي يفضلها الكثيرون، لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل دجاج محشي، على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج "أميرة في المطبخ"، على سي بي سي سفرة.

المكونات

دجاجة.

بصل مفروم.

ملح.

فلفل أسود.

قرفة.

حبهان بودرة.

عصير ليمون.

2 كوب أرز.

كبدة دجاج.

خل.

مياه ساخنة.

لوز مقشر.

صنوبر.

بصل قاورمة.

جزر.

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بسلة مجمدة.

زعتر فريش.

ثوم مفروم.

صلصة طماطم.

عسل أبيض.

زيت ذرة.

زبدة.

طريقة التحضير

يغلى الكبد في ماء مغلى و خل حتى يتم التخلص من اي رائحه بها ثم ترفع و تصفى جيدا.

يخلط البصل المفروم مع القرفة و الحبهان و عصير الليمون و ملح وفلفل وثوم مفروم و يقلبوا جيدا ويدعك الدجاج بجزء.

يشوح الجزء الاخر على النار مع زبدة ثم يضاف اليه الكبد المصفاه و الارز و البسلة ويقلب على النار حتى يحمص الارز قليلا.

يشوح الدجاج في الزبدة ومن كل الجهات حتى تكتسب اللون الذهبي ثم ترفع.

يوضع مكان الدجاج زبدة و ملح وفلفل و زعتر و يضاف البصل القاورمة و الجزر و البسلة و يشوحوا قليلا ويرفع الخضار مع الدجاج في الكيس الحرارى.

يخلط العسل مع الصلصة و ملح وفلفل و زيت ثم تدهن به الدجاج و تدخل الفرن لتكتمل النضج ويمكن اضافة الماء اليها اثناء التسوية حسب الحاجة.

يوضع الزيت او زبدة و يحمص الصنوبر و اللوز في في طاسة على النار و يقدم مع الدجاج و الأرز.