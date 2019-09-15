"الجايزة لانش بوكس ورحلة ببلاش".. إسلام ينظم مسابقة لتحفيز الأطفال على الذهاب للمدرسة

أقام أحد أصحاب المحلات في مركز منوف بمحافظة المنوفية، مسابقة، عبر صفحة المحل على فيس بوك، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، تعتمد على تصوير الأهالي لأبنائهم الصغار في اليوم الأول لهم من الدراسة، لتشجيعهم بطريقة مختلفة على الذهاب إلى المدرسة، وارتداء "اليونيفورم" كاملا.

"صور ابنك أو بنتك أول يوم في المدرسة، وابعتهالنا، وأكتر صورة هتاخد لايكات، هي اللي هتفوز معانا بـ لانش بوكس هدية".. كانت هذه الكلمات، ما تضمنه إعلان "المحل" عن المُسابقة، المُقرر أن تستمر حتى 30 سبتمبر الجاري.

وعن شروط الاشتراك، أوضح إسلام بصل، مسئول المحل، لـ"الوطن"، قال: "الصورة لازم تكون بيونيفورم المدرسة، لازم يكون فيه تعليق على البوست، ولا يُؤخذ في الاعتبار الصور التي تخالف الشروط".

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وأشار إلى أن المُسابقة تهدف لتشجيع الطلاب على الدراسة، قائلًا: "تستقبل الصفحة الخاصة بالمحل على الفيس بوك، عشرات الصور للأطفال بالزي المدرسي، ومتاح إن الأم أو الأب يحطوا كل يوم صورة لأولادهم، وبنختار منها أكتر صورة أخدت إعجاب، بتصويت المتابعين على الصفحة، ويُتاح خلال المسابقة، استخدام خاصية "المنشن" لأكبر عدد من المتابعين، لزيادة عدد اللايكات، وهو ما يزيد التنافس، وخلق روح الحماس بين أولياء الأمور وأطفالهم".

المسابقة الحالية، ينظمها "إسلام" للعام الثالث على التوالي، بعد التفاعل الذي شهدته في العامين الماضيين، فضلا عن خلق روح إيجابية بين الطلاب في بداية العام الدراسي.

وقال: "ما بتدخلش في المسابقة مع آخر يوم ليها، بشوف الصورة اللي فازت، وبأتواصل مع أصحابها علشان يجيبوا ابنهم أو بنتهه، وله خروجة مجانية لأي مكان والتوصيلة كمان ببلاش".

وأوضح أن من أجمل الصور التي استقبلها، كانت لطفل من ذوي الاحتياجات، يدعى "أنس"، حصلت على 267 إعجابا، وهو من محافظة القاهرة، رغم أن المسابقة مقتصرة على أبناء المنوفية فقط، بس علشان ضحكته الحلوة وحماسه هابعت له تيشيرت باسمه على البريد، أما الفائز من المحافظة فتكون هديته (لانش بوكس)".