طريقة عمل العجوة في المنزل تقدمها الشيف نجلاء الشرشابي

العجوة هي نوع من أنواع التمور التي اشتهرت بها المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، وقد لاقت شهرة واسعة، لفوائدها المتعددة، وهي من المفضلات عند الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال.

وإليك طريقة عمل العجوة في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

المقادير

نصف كيلو تمر جاف.

إناء عميق.

طاسة نظيفة.

مصفاة كبيرة.

مياة ساخنة أو كاتيل لتسخين المياه.

مطحنة (الخلاط أو الكبة).

كمية قليلة من السمن البلدي.

كمية قليلة من السمسم.

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طريقة عمل العجوة

- نحضر التمر الجاف ونضعه في الإناء العميق، ثم نقوم بتسخين المياه في الغلاية أو على النار، ومن ثم إضافتها على التمر.

- نقلِّب التمر بالملعقة، ونتركه منقوعا في المياه لمدة ربع ساعة فقط.

- نقوم بإزالة النوى من التمر (تفصيصه)، ومن ثم نقوم بـ"نقْعِهِ" في مياه ساخنة لمدة ربع ساعة أيضا.

- بعد انتهاء المدة المقررة، نحضر المصفاة، لتصفية التمر فيها، بغرض الاحتفاظ بالتمر، والتخلص من المياه.

- نضع كمية قليلة من التمر في المطحنة، وطحنها، مع مراعاة إضافة كمية قليلة من الزيت، لتسهيل عملية الطحن، ونقوم بتكرار هذه الخطوة حتى الانتهاء من كمية التمر بأكملها.

- بعد الانتهاء من طحن التمر سيصبح أشبة بالعجين.

- نضع بعد ذلك الطاسة على النار، ونضع السمن البلدي بها، ثم نضيف العجوة فيها ونقلبها جيدا إلى يصبح لونها مائلاً إلى الأحمر، وبعد ذلك نغلق النار، ونرش على العجوة، الكمية المتوفرة من السمسم، ونقلبها جيدا، وبالتالي تصبح العجوة جاهزة للاستخدام.