من اليوم الأول.. 6 نصائح تساعد الطفل على الاندماج في المدرسة

مرحلة انتقالية في حياة الطفل، من اللعب وعدم انتظام ساعات النوم، إلى حياة مختلفة تتطلب منه نظاما محددا وتنظيما لعدد ساعات نومه، ما يتطلب اهتماما خاصا من الأهل لتحقيق اندماج الطفل في أول يوم دراسة مع زملائه.

الدكتورة حنان طارق، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، قدمت لـ "هُن"، مجموعة نصائح للآباء، لتحقيق إدماج الطفل في المدرسة، خلال اليوم الأول له.

مشاركة الطفل

يجب على الآباء أن يكونوا شركاء في العملية التعليمية، من خلال محاولة توصيل فكرة للطفل بأهمية المدرسة، من خلال فيديوهات تعليمية تساعد الصغير على سرعة إدماجه مع المدرسة.

برنامج محدد للطفل

يتوجب على الأهل، بناء برنامج محدد للطفل، وقت للدراسة، آخر للعب، مشاهدة التلفاز، حتى لا يشعر بالملل، ويتم ذلك قبل الالتحاق للمدرسة.

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منفرات الأطفال من المدرسة

يجب على الآباء معرفة الأسباب التي تجعل الأبناء يريدون الابتعاد عن الذهاب للمدرسة، وعدم رغبتهم في الاندماج مع أصدقائهم بالمدرسة.

تغير الألعاب

على الآباء أن يجعلوا ألعاب "الصلصال، والطباشير، والألوان"، محط اهتمام الأطفال قبل أسبوع من بدء الدراسة، حتى يندمجوا مع المدرسة سريعًا.

التدريب على استخدام المنبه

يجب أن يتدرب الطفل على استخدام المنبه، للاستيقاظ.

الذهاب مع الطفل

يجب الحرص على الذهاب مع الطفل إلى المدرسة في أول يوم دراسة، حتى يشعر بالراحة والاطمئنان.