اكتشاف طريقة تقلل من تساقط الشعر أثناء العلاج الكيميائي للسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
تساقط الشعر أثناء العلاج الكميائي من أكثر الأمور التي تزعج مرضى السرطان وتؤثر على حالتهم النفسية، ويزعم علماء أنهم وجدوا طريقة لوقف فقدان الشعر لدى مرضى السرطان أثناء تلقيهم العلاج الكيميائي.
ويتسبب العلاج الكيميائي في تدمير الخلايا السليمة، وكذلك الخلايا السرطانية، مع آثار جانبية تشمل تساقط الشعر، وفقًا لـ "الديلي ميل"
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