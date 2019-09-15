"مصر فيها رجالة".. أول تعليق من سارة نخلة بعد حبس طليقها الفنان أحمد عبد الله

علقت ملكة جمال سوريا، الفنانة سارة نخلة، على حكم حبس طليقها، الفنان أحمد عبد الله، لمدة عامين، وذلك عبر حسابها على فيس بوك.

وكتبت "نخلة": "اليوم يوم مميز بالنسبالي، كنت مستنياه بقالي سنة بالتمام والكمال، بالصبر والاتكال على ربنا، والحمد لله بعد عذاب وبفضل ربنا وفضل أستاذي وسندي المستشار عاصم قنديل المحترم، حقي هايرجعلي، وبحكم محكمة، الحمد لله".

وأوضحت: "اليوم المحكمة حكمتلي الحمد لله، وكسبت القضية، بالرغم من إنه جايب ناس تشهد زور، وهما ولا شافوا ولا سمعوا حاجة، بس ربنا شايف وعارف وأظهر الحق، وفلوسي هاترجعلي بالقانون، وبحكم محكمة".

وواصلت منشورها: "أنا استحملت كتير كتير، وناس كتير شاهدة، وطول الوقت بقول مش عايزة محاكم، ومش عايزة الموضوع يكبر، ولكن الطرف التاني هو المسؤول عن كل دا، والراجل هو المسؤول في الآخر، وعود كاذبة، وتأجيل ومماطلة".

وأضافت: "النهايات أخلاق، وأنا اتمرمطت، وغُلبت سنة كاملة على ذمة راجل، لا عايز يطلقني، ولا عايز يرحمني، وكل شوية يعمل لي قضية جديدة هو ومامته، ناس كتير تدخلت، وأنا كِبِرت للناس كلها وسايرت كتير، وناس كتير عارفين سارة صبرت قد إيه، سنة كاملة رايحة جاية، وبقول حسبنا الله ونعم الوكيل".

واستطردت سارة نخلة: "أنا بقول الكلمتين دول، عشان محدش يحاول يقولي، يا سارة ليه كدا؟، ويا سارة خلينا نحل الموضوع بشكل ودي، أنا غلبت يا جماعة سنة كاملة، ولا يصح إلا الصحيح في الآخر، ما تتكسفيش تطالبي بحقك عشان اللي كلوا حقك عمرهم ما اتكسفو، وهم بيبلعوه، البلد دي فيها قانون، وفيها رجالة تهد جبال، ولا يرضوا إن ست تتظلم، رجالة بصحيح، وقفوا معايا في أزمتي".

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واختتمت كلامها: "شكرًا للقضاء المصري العادل النزيه الشريف، وشكرًا لرب العالمين، وشكرا لأهلي اللي استحملوني واستحملوا وجع الدماغ".

الحكم على الفنان أحمد عبد الله

وقضت محكمة جنح أكتوبر، بحبس الفنان أحمد عبد الله محمود، نجل الفنان الراحل عبد الله محمود، لمدة عامين، لإدانته بخيانة الأمانة، في الدعوى المقامة ضده من زوجته السابقة.

وكانت ذات المحكمة، أصدرت حكما غيابيا، بمعاقبة أحمد عبد الله، بالحبس لذات المدة، ثم قام بعمل معارضة على الحكم، وصدر بحقه الحكم المتقدم "حضوريا".

ومن جانبه، قال المحامي عاصم قنديل، دفاع سارة نخلة، لـ"الوطن"، إن الحكم الصادر لصالح موكلته حضوريا، وحضور "أحمد عبد الله" الاستئناف أصبح وجوبيا.

كما أكد المحامي شعبان سعيد، دفاع "أحمد عبد الله"، أنه سيتقدم باستئناف على الحكم الصادر، خلال 10 أيام من الآن.