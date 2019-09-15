طريقة عمل السبانخ بالكريمة.. مقاديرها تشمل 10 مكونات

السبانخ بها العديد من العناصر الغذائية الصحية والسليمة والضرورية لصحة الأطفال، ولكن لا يفضل الكثير تناولها بالصلصلة، لذا يقدم لك موقع "هن"، طريقة جديدة لتحضيرها، باستخدام الكريمة. المقادير سبانخ مجمدة. ربع كوب ماء. ملح وفلفل أسود. مقادير صوص الكريمة زبدة. دقيق. لبن. كريمة. ملح وفلفل أسود. جوزة الطيب. Advertisements جبن بارميزان مبشورة. طريقة التحضير يوضع الماء في إناء كبير، وبه الملح والفلفل، ويترك ليغلي. تضاف السبانخ وتغطى وتطهى حتى تذبل أوراقها. تصفى السبانخ في مصفاة، مع الضغط بملعقة خشبية لإخراج السوائل منها. تخلط الزبدة مع الدقيق واللبن، والملح والفلفل، مع رشة جوزة الطيب. يقلب الخليط حتى الحصول على قوام متماسك، ثم يضاف جزء من الكريمة. يضاف الصوص الأبيض، على السبانخ، ويقلب. يوضع الجبن البارميزان، والكريمة المتبقية على السبانخ، وتقدم.

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