طريقة عمل سجق مشوي أفضل من المباع في الشارع

حضري لأطفالك سجق مشوي على طاولة طعامك، اليوم، بدلا من شرائه كوجبات سريعة من الشارع وغير مضمونة، وقدميه مع المكرونة والطحينة. مكونات سجق مشوي سجق. 3 ملاعق كبيرة هريسة شطة. مكعبات طماطم. بصل. ملعقة كزبرة. ملعقة بقدونس. Advertisements طريقة تحضير سجق مشوي يشوى السجق على الجريل مع ملعقة من زيت الزيتون. في وعاء عميق، اخلطي هريسة الشطة، مع البصل والطماطم، والكزبرة والبقدونس. قومي بـ"تتبيل" السجق جيدًا، بالخليط السابق. ضعي السجق على "الجريل" حتى ينضج.

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