الامارات | برنامج المتطوّعين في «إكسبو 2020 دبي».. «اتصالات» شريك أول رسمي

شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج المتطوّعين في «إكسبو 2020 دبي».. «اتصالات» شريك أول رسمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن برنامج المتطوّعين في «إكسبو 2020 دبي» عن اختيار شركة «اتصالات» شريكاً له من فئة شريك أول رسمي، ليكثف جهوده في رحلة استقطاب 30 ألف متطوّع، ليكونوا «وجه» الحدث الدولي، الذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وبموجب الشراكة الجديدة مع برنامج المتطوّعين، ستطلق «اتصالات» حملات توعية لتشجيع الملايين من عملائها للتطوّع في مرحلة التحضير للحدث الدولي وأثناء انعقاده.

وسيحصل 30 ألف متطوّع على فرصة للعب دور محوري في «إكسبو 2020»، ودعم دولة الإمارات، التي ستستقبل العالم على أرضها، وإبراز قيم المجتمع الإماراتي أمام العالم وكرم ضيافته وثقافته الأصيلة.

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وتوقف قطار برنامج المتطوّعين في «إكسبو 2020» في عدد من المحطات ،خلال جولته في مختلف أنحاء البلاد، بحثاً عن موهوبين يملكون القدرة على الإسهام في تنفيذ رؤية «إكسبو 2020 دبي» والترحيب بزواره، خلال الفترة بين 20 أكتوبر 2020 و10 أبريل 2021.

من جهتها، قالت مديرة برنامج المتطوّعين في «إكسبو 2020 دبي»، عبير الحوسني: «نتطلع للعمل مع (اتصالات) من أجل التواصل مع المتطوّعين الذين سيلعبون دوراً محورياً، لضمان أن يكون (إكسبو 2020 دبي) الحدث الأروع في العالم. ولقد أعددنا أدواراً ووظائف فاعلة ستتيح مهارات عملية وخبرة استثنائية، ستبقى في حياة المتطوّعين إلى الأبد». من جانبه، قال النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في مجموعة اتصالات، الدكتور أحمد بن علي: «يشرفنا تعزيز وتوسيع نطاق شراكتنا مع (إكسبو 2020 دبي)، من خلال المساعدة ببرنامج المتطوّعين، لتحفيز وانضمام 30 ألف متطوّع ضمن هذا البرنامج المميز، الذي يمنحهم فرصة للمشاركة في أكبر حدث عالمي تستضيفه المنطقة العربية، الأمر الذي يمثل تجسيداً لشعارنا (معاً)، ولتسليط الضوء على أثر التكنولوجيا في ربط وإثراء حياة الناس، وبما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، الرامية إلى تعزيز قيم التعايش والعمل التطوّعي والضيافة». وأثناء فترة انعقاد (إكسبو)، سيلعب المتطوّعون أكثر من 30 دوراً، بينها استقبال الضيوف وتوجيه الزوار في مختلف أنحاء موقع (إكسبو)، وإدارة فعاليات على مدار 16 مليون ساعة عمل سيقضيها المتطوعون طوال أيام الحدث الدولي (173 يوماً).

وبرنامج المتطوّعين في «إكسبو 2020» مفتوح أمام جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات ممن تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، بما في ذلك طلبة الجامعات والخريجون وربات البيوت والموظفون والمتقاعدون وأصحاب الهمم.

وينتظر أن يستقبل «إكسبو 2020 دبي» 25 مليون زيارة على مدار 173 يوماً هي مدة انعقاده، تزامناً مع احتفال دولة الإمارات باليوبيل الذهبي لتأسيسها.