الامارات | دبي تنظم مهرجاناً إقليمياً لاستكشاف الموهوبين في «الإعلام الجديد»

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تنظم مهرجاناً إقليمياً لاستكشاف الموهوبين في «الإعلام الجديد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت «مدينة دبي للإعلام»، بالتعاون مع «لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي»، عن انطلاق مهرجان ON.DXB؛ الملتقى الإقليمي لتطوير المحتوى والإعلام الجديد بدبي، في نوفمبر المقبل، في أحدث إضافة للفعاليات الإبداعية الدولية المتخصصة التي تعزز دور الإمارة محوراً رئيساً من محاور صناعة الإعلام وتطوير المحتوى في المنطقة.

وسيغطي الحدث الأبرز من نوعه على مستوى الدولة والمنطقة، أربع صناعات إبداعية بصورة أساسية، هي: الأفلام، والفيديو، والموسيقى، والألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا المرتبطة بها، مستقطباً مع انطلاق أولى دوراته، في 21 من نوفمبر المقبل، حشداً من الخبراء والمتخصصين والنجوم من المنطقة والعالم، من خلال طيف واسع من الأنشطة التي ستشملها الأجندة المكثفة للمهرجان، الذي سيعقد على مدار ثلاثة أيام، وتتضمن جلسات حوارية وورش عمل، إضافة إلى «هاكاثون»، إذ سيوفر المهرجان مظلة فريدة تجمع هؤلاء جميعاً في نقاش هدفه استكشاف الطاقات الإبداعية الواعدة في المنطقة، ورصد السبل اللازمة لدعمها وتنميتها، من خلال الاستفادة من التجارب العالمية السابقة، نحو تطوير محتوى عربي إبداعي متميز.

يهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على التطور التقني والتحولات الكبرى التي تشهدها صناعات مليارية، مثل إنتاج الأفلام والفيديوهات القصيرة، والموسيقى والمحتوى التفاعلي والألعاب الإلكترونية، التزاماً بالرؤية السديدة التي بدأت دبي تنفيذها منذ أكثر من 20 عاماً، ونجحت بفضلها في التحول إلى مركز إعلامي من الطراز الأول، وهو الإنجاز الذي تُوّج أخيراً باختيار وزراء الإعلام العرب دبي عاصمةً للإعلام العربي لعام 2020، ما يبرهن على مدى نجاح التجربة، وتميز المبادرات والمشروعات الإعلامية الرائدة التي نفذتها دبي على مدار السنوات الماضية.

إنجازات وفرص

شكّلت مدينة دبي للإعلام حجر الأساس في تحقيق أهداف دبي الاستراتيجية في مجالات الإعلام وتطوير المحتوى، واستقطبت منذ تأسيسها كبرى المؤسسات وأفضل المواهب، بفضل البنية التحتية المتطورة وبيئة الأعمال المحفزة للابتكار والإبداع.

كما أسهم إطلاق حاضنة الأعمال in5 للإعلام في توفير البيئة الملائمة للعديد من المبدعين والمواهب في مجالات الإعلام الجديد، لتأسيس أعمالهم وتوسيعها، إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من دبي.

وتشير آخر الدراسات، التي أجرتها بالتعاون مع مجموعة من الشركاء، تحت عنوان «نظرة على الإعلام العربي»، إلى أن الإعلام الرقمي يمثل القطاع الأسرع نمواً في المنطقة، بمعدل وصل إلى 17%، خلال الفترة الممتدة بين عامَي 2014 و2018، نظراً إلى ارتفاع معدلات انتشار الإنترنت ونمو مواقع التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد توزعت الحصص الأكبر في نسبة النمو بواقع 29% لقطاع الألعاب الإلكترونية، و23% للنشر، و12% لمشاهدة الفيديو على الإنترنت، ما يجعلها المحركات الثلاثة الأولى لنمو السوق الرقمية الإقليمية.

ويقدّم مهرجان ON.DXB منصة متكاملة لصنّاع القرار الإعلامي والمتخصصين والشركات العالمية الرائدة، والمستثمرين والمواهب المحلية والإقليمية في هذه الصناعات المعتمدة على الابتكار والإبداع، ويتيح فرصاً لبناء الشراكات وتنمية الأعمال والاطلاع على آخر المستجدات التقنية، الأمر الذي يسهم في دفع عجلة نمو تلك الصناعات المترابطة، وتعزيز مكانة دبي مقراً عالمياً لكبرى الشركات وأبرز المواهب.

أهمية استراتيجية

وقال مدير عام مدينة دبي للإعلام، ماجد السويدي، إن «إطلاق ON.DXB بالتزامن مع اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020، يؤكد أهمية دبي الاستراتيجية في الارتقاء بواقع هذه الصناعات المترابطة على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال بنيتها التحتية المتطورة وبيئة الأعمال المحفزة للإعلام والابتكار وريادة الأعمال».

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وأضاف: «يُعد ON.DXB نموذجاً مبتكراً لاستقطاب وتطوير المواهب والطاقات الإبداعية الإعلامية التي تزخر بها دول المنطقة، ويجسد الحدث دور ورؤية مدينة دبي للإعلام في إيجاد بيئة محفزة للتواصل وبناء الشراكات بين مختلف الجهات المعنية بالإعلام الجديد وصناعة المحتوى، بما في ذلك الشركات العالمية الكبرى، والشركات الناشئة والمتوسطة وحاضنات الأعمال»، مشيراً إلى «فرص النمو الكبيرة التي تحققها صناعات مثل الألعاب الإلكترونية والموسيقى والفيديو، ووجودها المتنامي في المنطقة انطلاقاً من دبي، ودورها في استقطاب استثمارات كبرى، مستقبلاً، على غرار صفقات استحواذ أو تمويل، أنجزتها شركات انطلقت من دبي، مثل (أنغامي) و(كريم) و(سوق.كوم)، وغيرها».

وبدوره، أفاد جمال الشريف، من لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، بأن «ON.DXB يشكّل فرصة مثالية للتعريف بما تقدمه دبي للمنطقة والعالم في المجالات الإعلامية، فقد تحولت إلى وجهة مفضلة لشركات الإنتاج السينمائي العالمية، ومقصد لإنتاج العديد من الأفلام والبرامج والمحتوى التفاعلي والإعلانات، بفضل العديد من المقومات التي تتمتع بها، بما في ذلك البيئة التشريعية المحفزة للإبداع والابتكار وسهولة ممارسة الأعمال».

وأضاف: «يتيح ON.DXB مشاركة تجارب متنوعة في مجال إنتاج المحتوى، خصوصاً المحتوى العربي الذي يتيح فرص نمو كبيرة، ومعرفة أفضل الممارسات وعناصر التمكين الداعمة لنمو وتطور عملية إنتاج المحتوى، والبحث في مجالات التطوير على صعيدَي البيئتين التنظيمية والتشريعية اللتين تعدان ركيزتين أساسيتين تدعمان الارتقاء بواقع المجالات الإعلامية والإبداعية، وبمشاركة جميع مكونات القطاع الإعلامي، كما يعزز قدرة صنّاع المحتوى والإعلاميين في المنطقة على مواكبة أحدث التوجهات والتطورات، ويسهم في النهوض بمستقبل المحتوى الإعلامي، المحلي والإقليمي، لمستويات متقدمة من التميز والتنافسية العالمية».

وستُقام فعاليات المُلتقى الإقليمي لتطوير المحتوى والإعلام الجديد في مدينة دبي للاستوديوهات، للاستفادة من البنية التحتية المتطورة المتوافرة فيها، من استوديوهات ومسارح مزودة بأحدث التقنيات الصوتية والمرئية، حيث أسهمت المدينة منذ تأسيسها في دعم صناعة إنتاج المحتوى بأشكاله كافة، وتمكنت من بناء شبكة قوية من علاقات التعاون مع أكبر جهات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والرقمي في العالم.

كما ستتضمن أجندة المهرجان سلسلة من النشاطات التفاعلية الحية، مثل العروض الموسيقية والعروض البصرية وإطلاق ألعاب إلكترونية جديدة، وفرص لاستعراض التقنيات الحديثة المستخدمة في إنتاج الأفلام ومقاطع الفيديو والموسيقى، وتطوير الألعاب الإلكترونية، وغيرها.

وتمهيداً لانطلاق المهرجان، ستقوم اللجنة المنظمة بإقامة مجموعة من الأنشطة التعريفية، والرامية إلى إشراك الجهات المعنية بالصناعات الإبداعية في دبي والمنطقة ككل، وتعزيز حضور ومشاركة هذه الجهات في المهرجان الذي تتولى تنظيمه شركة «انفورما ماركيتس» العالمية.

تمكين المبتكرين والمواهب

يشارك في فعاليات المهرجان صنّاع أفلام، ومنتجون للموسيقى والفيديو، ونخبة من مطوري المحتوى التفاعلي والألعاب الإلكترونية الإماراتيين والعرب، ومن حول العالم.

وتناقش الجلسات الحوارية وورش العمل، التي تعقد ضمن أجندة المهرجان، سبل تمكين المبتكرين والمواهب الإعلامية الإماراتية، ومن مختلف أنحاء المنطقة، وتعزيز المحتوى العربي في مختلف المنصات الإلكترونية، إضافة إلى الارتقاء بجودة المحتوى، بشكل عام، من خلال الوصول إلى التكنولوجيا، والتمويل، وتوفير بيئة الأعمال المناسبة للنمو، بما يسهم في الوصول بالمواهب الإقليمية وإبداعاتها إلى العالمية.

• مدينة دبي للإعلام تدعم المهرجان بالتعاون مع لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي.



• استقطاب وتنمية المواهب في مجال الإعلام وتطوير المحتوى هدفان رئيسان للمهرجان.



• جلسات نقاشية وورش عمل بمشاركة مُبدعين وخبراء ومختصين من المنطقة والعالم.