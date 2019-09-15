الامارات | الوجوه الشابة.. نجوم شاشة «سما دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن الوجوه الشابة.. نجوم شاشة «سما دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قناة سما دبي وإدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، عن أرقام نسب المشاهدة التلفزيونية وإحصاءات المتابعة الرقمية والتلفزيونية لدورة برامج قناة سما دبي لصيف 2019، التي انطلقت في 10 يوليو الماضي، والتي أطلت عبرها وجوه إماراتية شابة، حظيت بتفاعل واضح من الجمهور.

وتضمنت الدورة مجموعة من البرامج الجديدة، التي بثت للمرة الأولى وأنتجت في استديوهات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، إلى جانب مجموعة من التغطيات المباشرة، التي واكبت الدورة الـ22 من مفاجآت صيف دبي بفعالياته المتنوعة وعروضه، إضافة إلى باقة من المواسم المتجددة التي نالت متابعة عالية في الدورات البرامجية الماضية، بحسب نتائج الدارسات والأرقام الإحصائية التي أجرتها الجهات المتخصصة.

تلبية كل الأذواق

وقال مدير أول برامج بالإنابة، إدارة القنوات المحلية، حامد بن كرم، إن «الكفاءات الإعلامية الوطنية استطاعت عبر فرقها العاملة المتميزة ترجمة هذا التوجه إلى برامج تلبي أذواق المتلقي بجميع فئاته»، مشيراً إلى أن برامج الصيف لهذا العام حملت طابع الابتكار والتجديد، في ظل التوجه الدائم للقناة في دعم الشباب المواطن والمنتج الإماراتي التلفزيوني، إذ تفاعل الجمهور مع العديد من البرامج الشبابية الجديدة، إلى جانب الوجوه الإعلامية الإماراتية الجديدة، التي استطاعت أن تلفت الانتباه إلى تميزها في هذه النوعية من البرامج العفوية والمباشرة».

ولفت بن كرم إلى مجموعة البرامج الجديدة التي قدمت في الدورة البرامجية لصيف 2019، إذ تابع الجمهور «صيف مدهش» من تقديم الأطفال: يوسف آل علي، وميرة النقبي، وعائشة العبيدلي، وعلياء حارب، على مدار ساعة تلفزيونية كاملة من مدينة مدهش الترفيهية في مركز دبي التجاري العالمي، فيما أطل البرنامج الحواري الاجتماعي الجديد «تواصل» مع المذيعين: علياء المناعي وإبراهيم استادي ومحمد الشحي، ومقدمي الفقرات: ميثاء إبراهيم ورحاب المهيري ووليد المرزوقي، متضمناً العديد من الفقرات المتنوعة.

ونوّه بأن برنامج «12 ثمانية» مع المذيعين: غانم الشامسي، وحنان البلوشي، ومروان الشحي، ونبيل أيوب، وزينب العجمي، وسارة البلوشي، فتح العشرات من الموضوعات الشبابية المتنوعة، ما بين السياحة والرياضة والفنون الاجتماعية، وأخبار التكنولوجيا والعلم، بما يعكس الروح الشبابية في طريقة طرح موضوع معين يكون حديث الشباب في هذه الفترة.

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كما أطل البرنامج الجديد «البراحة» من تقديم ليلى المقبالي، كسهرة يومية على مدار الأسبوع، لإلقاء الضوء على النواحي تراث الإماراتي، سواء البحري أو البري أو تراث أهالي المناطق الجبيلة، مع التركيز على العادات والتقاليد المتوارثة في فصل الصيف.

أعلى مشاهدة

من جهتها، أكدت مديرة إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون، هبة السمت، نجاح دورة برامج قناة سما دبي لصيف 2019، من ناحية المتابعة الرقمية عبر تطبيق «أوان»، المنصة الرقمية الرائدة من حيث البث والمحتوى الرقمي وخدمات الفيديو حسب الطلب. وعلى صعيد البرامج التي نالت أعلى نسب مشاهدة، خلال الدورة البرامجية لصيف 2019 على قناة سما دبي، جاءت نسب المشاهدة الإجمالية مقسمة إلى فئات عدة شملت مواطني دولة الإمارات والمقيمين العرب، فيما تم تقسيم النسب بين الذكور والإناث، لضمان الوصول إلى نتائج أكثر دقة وصدقية. وسجلت نسب مشاهدي مواطني دولة الإمارات لبرامج قناة سما دبي نسب متابعة جيدة، تصدرها برنامج «تداول» الاقتصادي من تقديم الإعلامي الإماراتي مروان الحل (3.7%)، فيما حققت نسبة 1.6% كل من نشرة الأخبار الرياضية، ونشرة أخبار الإمارات، وكل من البرامج: «البراحة»، «12 ثمانية»، «هلا Weekend»، و«سرد الذاكرة»، إلى جانب المسلسلات والأعمال الدرامية التي عرضت في الفترة نفسها، فيما حققت الحلقات المعادة من مسلسل «شعبية الكرتون» نسبة مشاهدة بلغت 1.1%. أما على صعيد البرامج التي نالت متابعة جيدة للمشاهدين العرب المقيمين، فحقق برنامج «لأول مرة» نسبة 1.9%، فيما حقق «شباب اليوم»، و«الإمارات تقرأ» 1.3%، في الوقت الذي حقق 1.2% كل من الأخبار الرياضية وأخبار الإمارات و«هلا Weekend»، و«سند» ومسلسل «فريج»، ونال برنامج «تداول» نسبة 1.2% من نسب المشاهدة المحددة.

منصة «أوان»

في ما يتعلق بنسبة المشاهدة عبر منصة وتطبيق «أوان» الرقمية، حقق برنامج «12 ثمانية» 5175 مشاهدة، وحقق «تواصل» 2316 مشاهدة، و«البراحة» 1255 مشاهدة رقمية.

• الدورة تضمنت مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث للمرة الأولى.

• برامج صيف 2019 حملت طابع الابتكار والتجديد والإطلالات الشبابية.