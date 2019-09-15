الامارات | أفراح المزروعي والظاهري

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام مبارك جمعة المزروعي حفل استقبال، بمناسبة زفاف نجله جمعة إلى كريمة نصيب سهيل الظاهري. حضر الحفل، الذي أقيم في فندق روتانا بالعين، عدد من الوجهاء والمسؤولين، وأعيان قبيلتي المزروعي والظاهري، ولفيف من الأهل والمدعوين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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