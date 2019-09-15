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الامارات | أفراح العبيدي

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح العبيدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل مرزوق العبيدي، بمناسبة زفاف نجله حمد إلى كريمة حمد صالح العبيدي.

حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة الشهامة بأبوظبي، عدد من كبار الشخصيات، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل والأصدقاء.

وتخللت الحفل فقرات تراثية، ابتهاجاً بالمناسبة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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