الامارات | أفراح العبيدي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل مرزوق العبيدي، بمناسبة زفاف نجله حمد إلى كريمة حمد صالح العبيدي. حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة الشهامة بأبوظبي، عدد من كبار الشخصيات، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل فقرات تراثية، ابتهاجاً بالمناسبة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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