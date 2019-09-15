شكرا لقرائتكم خبر عن غريتا ونشطاء شباب أمام البيت الأبيض: الكوكب يحترق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تظاهرت المراهقة السويدية غريتا تونبرغ، في واشنطن أمس، وانضمت إلى مئات من الأشخاص في تظاهرة خارج البيت الأبيض.
وبرزت تونبرغ كصوت رائد لحركة شباب عالمية تطالب بالتحرك بشأن تغير المناخ.
وكان الاحتجاج أكبر بكثير من التظاهرات الأخيرة في نيويورك مع الناشطة، لكنه مازال متأخراً عن الأحداث المماثلة في أوروبا، ما يبرز الفجوة بين ضفتي الأطلسي حول هذه القضية.
ومن المعروف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب متشكك إزاء المناخ، ودأب على الانسحاب من قوانين حماية البيئة في سنواته الأولى بمنصبه، ويسخر من تقنيات مثل توربينات الرياح.
وهتف المحتجون خارج البيت الأبيض «الكوكب يحترق.. ترامب كاذب».
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | غريتا ونشطاء شباب أمام البيت الأبيض: الكوكب يحترق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.