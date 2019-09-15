الامارات | أفراح الرميثي والخييلي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل محمد جمعة حثبور الرميثي، بمناسبة زفاف نجله جمعة إلى كريمة حمد مبارك بالعور الخييلي. حضر الحفل، الذي أقيم بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، عدد من الشيوخ، وكبار الشخصيات، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل وأصدقاء العريس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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