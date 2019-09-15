الامارات | ألمانيا تحتفل بالذكرى الـ 250 لميلاد فون هومبولت

شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تحتفل بالذكرى الـ 250 لميلاد فون هومبولت والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت ألمانيا، أمس، بالذكرى السنوية الـ250 لميلاد المستشكف وعالم النباتات الألماني الشهير ألكسندر فون هومبولت (1769-1859).
وبحضور نحو 400 ضيف، أقيم الاحتفال أمس، في متحف «منتدى هومبولت» غير المكتمل حتى الآن، وهو قصر يُعاد ترميمه في وسط برلين بكُلفة تبلغ نحو 600 مليون يورو.
وعن مدى تأثير العالم الشهير، قالت وزيرة الدولة الألمانية للشؤون الثقافية، مونيكا جروترز: إن «ألكسندر فون هومبولت نموذج ورائد في التقارب نحو الغريب. لذلك فإنه لايزال حاضراً حتى اليوم». ومن المنتظر افتتاح متحف «منتدى هومبولت» في سبتمبر المقبل. وسيُشارك في المعارض داخل المتحف «متحف الأعراق البشرية»، و«متحف الفن الآسيوي» التابع لـ«مؤسسة الإرث الثقافي البروسي»، وولاية برلين وجامعة هومبولت.
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