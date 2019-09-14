"تأسيس للعيل وراحة للأمهات".. كورسات لأطفال الـ"Kg" قبل الالتحاق بالمدرسة

لم تعد الدروس الخصوصية مقتصرة على طلبة المدارس والجامعات بل انضم لهما مرحلة رياض الأطفال، لتعلن أكاديمية تعليمية على موقعها الإلكترونى، تقديم دورات تدريبية بأسعار مخفضة.

الأكاديمية، وفقا لما أوضحت من خلال إعلان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن تكلفة الكورس 200 جنيه شهريًا، وأنها تهدف من ورائه إلى جذب أولياء الأمور.

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إيمان محمد، تعمل في مجال التدريس منذ 10 سنوات، وحصلت على دورات تدريبية للتعامل مع الأطفال، تقول: "كثير من أولياء الأمور يرغبون في التقديم لأبنائهم بالمدارس التجريبية، أو المدارس اليابانية، أو حتى الخاصة، ومعظم المناهج التي يتم تدريسها للأطفال في هذه السن، تكون باللغة الإنجليزية، ما يجعلها صعبة على الأبناء، ومرهقة في الشرح للأمهات، خاصة إذا كن عاملات، لذا يلجأن إلى الدروس".

وترفض "إيمان" إطلاق اسم "دروس خصوصية" على ما تقدمه للأطفال، وتكتفى باسم "كورسات تأسيسية".

وعلى الرغم من أن ابنها في "كي جي 1"، فإن شيماء فارس، موظفة، ألحقته بإحدى هذه الدورات: "عايزة ابني يتأسس كويس، خاصة إنى سمعت إن الدراسة تقيلة من حيث الكم والحفظ، ولوحدي مش هقدر أذاكر له، خصوصا إني بشتغل".