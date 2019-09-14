إنجي علي لزوجة ممثل سوري شهير: "بموت في جوزك وحضنته لما شوفته"

شاركت الإعلامية، إنجي علي متابعيها، بمقطع فيديو جديد، خلال فعاليات مهرجان الفضائيات العربية، وأظهر المقطع لحظة تكريم الفنان السوري الشهير، معتصم النهار، عن دوره بمسلسل "خمسة ونصف".

وأظهر المقطع الإعلامية وهي تُرحب بالفنان بشكل حميمي فور نطق اسمه للتكريم، مُستقبلاه بالأعناق والقُبلات، لتوجه رسالة لزوجته فما بعد، قائلة: "عاوزة أقولك أنا بموت في جوزك، ولما شوفته أول مرة قعدت أحضنه، من كتر ما حسيت إني قاعدة مع جان بجد".

الأمر الذي استقبلته زوجة الأخير بابتسامة، لتعود إنجي مُجددًا لزوجته: "وإنتي جميلة، وسألته عنك وعن بنتكم".

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الأمر الذي أثار جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن اندهاشهم من رد فعل إنجي، تجاه زوجة الفنان، فعلق البعض قائلًا: "مراته متنحة متعرفش الترحيب بالعشم ده، الست مصدومة ياعيني".

يذكر أن معتصم حل ضيفًا على إنجي ببرمانجها "أسرار النجوم" في يوليو الماضي، للحديث عن تفاصيل مسلسة "خمسة ونصف".

وتعرضت الإعلامية حينها لانتقادات لاذعة بسبب الطريقة التي استقبلته بها، حيث احتضنته بحرارة، ما جعلها تحذف المقطع فيما بعد.