دنيا سمير غانم بإطلالة ناعمة في مهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تألقت الفنانة دنيا سمير غانم، بفستان ناعم باللون الأزرق خلال حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية، في دورته العاشرة.

ارتدت دنيا سمير غانم فستان باللون الأزرق، من قماش البليسية، وتميز التصميم بقصة الكتف غير المستقيم، وتنورة واسعة، وحذام على شكل فيونكة منسدلة بنفس لون وقماش الفستان.

ونسقت مع الفستان حقيبة ميتاليك صغيرة، وأكملت الإطلالة بمكياج ناعم بدرجات الكاشمير، واعتمدت صيحة الشعر المنسدل