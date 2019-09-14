المناقشة بهدوء أحدها.. نصائح للأبوين في التعامل مع سلوكيات المراهقين

خلال سنوات المراهقة ، تطرأ تقلبات مزاجية وعصبية مفاجئة على سلوك الشباب المراهق، من 14 إلى 15 عامًا، وهو ما يحتاج من الأبوين إلى اتباع بعض النصائح للتغلب على انفعالاتهم، منها ما أوضحه موقع "daily medical" كالتالي:

التعرف على المشكلة

على الأبوين معرفة المشكلة التي تثير قلق المراهق، للتعرف على طبيعتها وحجمها وكيفية التعامل معها.

اختيار المشكلة

يقوم الأبوين بمراقبة سلوك الأبناء، وعند تكوين قائمة بالمشاكل السلوكية، عليهم اختيار الأكثر أهمية من بينها، كما ينبغي عدم التسرع في تضخيم بعض السلوكيات واعتبارها مشكلة.

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المناقشة بهدوء

قبل التحدث مع المراهق بخصوص المشاكل التي يقوم بها، يجب تحديد ماذا تريد من المراهق؟، وأن تدير المناقشة بهدوء، وتحافظ على انفعالاتك، وأن تعرف المشكلة جيدا.

جائزة تقديرية

يجب الحرص على تقديم جائزة تقديرية للمراهق، لمساعدته على تصحيح سلوكه.

القواعد

عندما تتحدث مع طفلك عن مشكلة سلوكية، عليك أن تشرح القواعد الأخلاقية الضابطة للأمر، فإذا كنت تتحدث عن توتر بين أخوين، عليك أن تشرح بوضوح قواعد التعامل بين الأخوة، وحدود كل منهما، والتزاماتهما تجاه الآخر، ومساحة الاستقلال الخاصة بكل شخص، سواء في استخدام الهاتف أو الفيس بوك أو مشاهدة التلفزيون، أو ما شابه من الأمور التي تثير التعارض بين شخصين.