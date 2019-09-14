"الفراق صعب".. نادين نجيم تعلن انفصالها بعد تكريمها من مهرجان الفضائيات العربية بساعات

لم تمر ساعات على تكريمها بمهرجان الفضائيات العربية، وحصولها على جائزة أفضل ممثلة عربية، إلا وتداولت العديد من الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انفصال الفنانة اللبنانية، نادين نجيم، عن زوجها هادي أسمر.

الفنانة نادين نجيم، أكدت الخبر، عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، من خلال تغريدة لها، منذ قليل، كتبت فيها: "القرار ما كان سهل علينا، والفراق صعب، لو شو ما كانت الأسباب، بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا، والأهم، الثمرة الحلوة، ولادنا".

وتابعت: "ما في كلمة تعبر عن شعوري بها اللحظة، بس هيك صار، الله يحمينا، وأنا وهادي أصدقاء، متحدين للأبد، شكرا لكل رسائلكم، وبقدر محبتكم النا".

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تكريم نادين نجم بمهرجان الفضائيات العربية

الفنانة نادين نجيم زارت مصر للمرة الأولى، أمس، لتتسلم جائزة أفضل ممثلة عربية، خلال حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية 2019، في دورته العاشرة.

وتألقت نادين بفستان ذهبي، مُرصع بالفصوص اللامعة، بتوقيع مصمم الأزياء زهير مراد.

وتميز الفستان بكاب من البليسية، وله فتحة واسعة، كشفت عن ساقيها، كما جاء له ذيل طوبل.

واعتمدت الفنانة نادين نجم على الشعر المنسدل الويفي، والمكياج الترابي.