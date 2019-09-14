بالصور..فستان شفاف إطلالة ليلى شندول عقب أزمة كهربا ورئيس الزمالك

شاركت الإعلامية التونسية، ليلى شندول، متابعيها عبر إنستجرام، بأحدث جلسات التصوير التي خضعت لها.

وظهرت "شندول" بقستان أبيض،من الشيفون، كما اعتمدت على الشعر الأصفر المنسدل، ومكياج سموكي صريح بالألوان التُرابية.

وعلَّقا ليلى شندول، عل الصور: "أشعر بالحرارة"، الأمر الذي تفاعل معه متابعيها، مُرجحين اتجاهها إلى العمل بالدعاية والإعلان، وتخطت الصور الـ 6 آلاف تسجيل إعجاب.

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أزمة ليلى شندول مع كهربا ورئيس الزمالك

تصدرت الإعلامية التونسية، محرك البحث "جوجل"، خلال الشهر الماضي، وذلك عقب تداول صورة جمعتها مع لاعب نادي الزمالك السابق، محمود كهربا، بعدما نشرها رئيس النادي خلال مؤتمر صحفي، أثناء تواجدهما بإحدى الملاهي الليلية.

وصرح رئيس النادي، خلال المؤتمر، بأن "كهربا كان يقضي أوقاته مع الفتيات وسكران، ولا يصح أن يكون لاعب كرة قدم"، الأمر الذي دفع العديد لتداول الصورة، متسائلين عن حقيقتها، وسبب هجوم رئيس نادي الزمالك عليها وعلى اللاعب.

ليلى شندول توضح لـ "هن" حقيقة الصورة

أوضحت ليلى شندول، حقيقة الصورة التي نشرها رئيس نادي الزمالك، حيثقالت لـ"هُن": "الصورة من سنة أصلًا، في عام 2018، كهربا كان صديق لخطيبي السابق، وكنا في سهرة وقتها في أحد الأماكن العامة، وهو كان من ضمن المتواجدين والحاضرين، ووقتها اتصورت معاه".

وأضافت: "أنا اتفاجئت بالصورة زيي زي الباقي، إحنا آه كلنا في الإعلام، وبنتصور فنانين مع بعض".