"الجنين الشيطان" يثير جدلا على مواقع التواصل

أثارت صورة جنين بدت مخيفة، قلق أبويه، خلال جلسة في معمل الموجات فوق الصوتية، والتي أجرتها الأم للاطمنان على حالة الجنين.

وأحدثت صورة الأشعة للجنين التي تداولتها الأم ووصفتها بـ"الجنين الشيطان" على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جدلا واسعا حول العالم، وفقا لما ذكره موقع "سكاي نيوز".

وكانت الأم المراهقة التي تبلغ من العمر 17 عاما، نشرت الصورتين اللتين التقطتا للجنين خلال جلسة الموجات فوق الصوتية، قائلة: "معظم الأطفال يختبئون من الكاميرا، ولكن انظروا إلى طفلتي الشيطانية".

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ولقي منشور الأم المراهقة 15 ألف إعجاب منذ نشره في السابع والعشرين من أغسطس على "فيس بوك"، كما تم مشاركته من قبل 16 ألف شخص، وأوضحت الام أن الجنين كان يظهر بصورة طبيعية لكننا بعد أن علمنا أنها طفلة، وقامت الطبيبة بوضع جهاز الأشعة مرة آخرى على بطني، فتحت عنيها وابتسمت، وأضافت: "أحب هذه الطفلة الشيطانية جدا".

وذكرت الأم أن الطبيبة التي كانت بصحبتها أثناء جلسة التصوير بالموجات فوق الصوتية طمأنتها على الجنين، وأنها بحالة طبيعية وجيدة، موضحة أن ظهور الجنين بهذه الطريقة ليس أمر غريبا أو مقلقا.