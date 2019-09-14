وفاء عامر لآيتن على "إنستجرام": "بسمع عنك كلام يرفع الرأس"

نشرت الفنانة وفاء عامر، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة جديدة برفقة شقيقتها آيتن عامر، من كواليس حلقتهم في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس.

وظهرت وفاء خلال الصورة مرتدية فستان كلاسيكي أسود طويل، ذات أكمام من الدانتيل، ووصل سعره نحو 13 ألف جنيه مصري، من تصميم دار Pronovais، بينما ارتدت آيتن فستان يجمع بين الأبيض والأسود طويل دون أكمام، وتركت شعرها منسدلًا، من تصميم BCBGMAXAZRIA، باللونين الأبيض والأسود، وتخطى سعره 13 ألف جنيها.

وأرفقت وفاء تعليقًا على الصورة قالت خلاله: "أختي النجمة الجميلة القمر بفرح وفخورة بيكي لما بسمع عنك كلام يرفع الرأس، شكرًا يارب، عقبال عمر وأولادنا جميعًا".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، وحصدت ما يقرب من 28 ألف تسجيل إعجاب، إضافة لمئات التعليقات، والتي تفاعلت معها الفنانة إسعاد يونس مكتفية بإيموشن قلوب، علقت آيتن على الصورة قائلةً: "بحبك يافوفا".

Advertisements

وتفاعل عدد كبير من المتابعين، وكان من أبرز التعليقات: "وفاء اللي تعبت جيل الثمانينات والتسعينات والألفينات، ربنا يخليكم لبعض ويسعدكم، الأختين الحلوين، نظرتك ليها نظرة أم ربنا يخليكم لبعض ويباركلكم في أولادكم ويبعد عنكم كل شر".

ترتبط الفنانة آيتن عامر بشقيقتها وفاء عامر بشكل كبير جدًا، حيث يحرص الثنائي دائمًا على التواجد سويًا ومساندة بعضهما البعض، كما أن وفاء دائمًا ما تهتم بشقيقتها الصغرى وتتحدث عنها بشكل جيد جدًا.

وشاركت الأختان في مسلسل "الطوفان" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا، ولعبت به وفاء دور الأخت الطيبة التي تحرص على رعاية أشقائها طوال الوقت.