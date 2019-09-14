الامارات | عيار 18.. سرقة مرحاض ذهبي من قصر في بريطانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 18.. سرقة مرحاض ذهبي من قصر في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتحم لصوص قصر بلينهايم، مسقط رأس، رئيس الوزراء البريطاني الراحل وينستون تشيرشل، وسرقوا مرحاضاً من الذهب عيار 18 قيراطاً، بقيمة تقدر بمليون جنيه استرليني، كان معروضاً ضمن معرض فني.

وجاء في بيان للشرطة أن اللصوص سرقوا المرحاض، وتسببوا في أضرار كبيرة وغادروا المكان مبكراً، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

واعتقل رجل (66 عاماً) على صلة بذلك الحادث، لكن لم يتم بعد استعادة المرحاض المسروق.

Advertisements

وحسب البيان، تقوم الشرطة بتحقيق شامل لمعرفة من ارتكب السرقة وتقديمه للعدالة.

يشار إلى أن هذا المرحاض الذهبي من تنفيذ الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان، الذي يتم عرض أعمال له في القصر.

وقصر بلينهايم هو أحد مواقع التراث العالمي وأنشئ قبل أكثر من 300 عام.