أبرزها التفاح.. 10 أطعمة صحية محظورة على متبعي الكيتو دايت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد كُريّم:
يعتقد بعض الأشخاص أن الأطعمة الصحية -أمثال الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة- هي الاختيار الأمثل عند اتباع حميات الغذائية، ولكن قد يحظر تناولها في حالة اتباع الكيتو دايت.
"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، قائمة بأبرز الأطعمة التي يجب تجنبها عند اتباع الكيتو دايت، وفقًا لموقع "Everydayhealth".
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